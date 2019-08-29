موعد قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر | مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS News

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، صوب إمارة موناكو الفرنسية، لمشاهدت فعاليات سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 – 2020، والمقرر إقامته مساء اليوم، ويمكنكم متابعته حصريًا لذلك نعرض لكم موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

تنطلق فعاليات سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 29أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لفعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم إذاعة المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports Newsالمفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 12604، H، الناقل الحصري لفعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم الاستمتاع بنقلها المباشر للقرعة فور انطلاقها في موعدها المحدد.

تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا

التصنيف الأول: ليفربول الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، برشلونة الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونيخ الأماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، زينيت سان بطرسبرج الروسي.

التصنيف الثاني: ريال مدريد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، نابولي الإيطالي، شاختار دونيستك الأوكراني، توتنهام الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، بنفيكا البرتغالي.

التصنيف الثالث: ليون الفرنسي، باير ليفركوزن ألالماني، ريد بول سالزبورج النمساوي، أولمبياكوس اليوناني، كلوب بروج البلجيكي، فالنسيا الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، دينامو زاغرب الكرواتي.

التصنيف الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي، جينك البلجيكي، جالطة سراي التركي، لايبزيج ألالماني، سلفيا براج، ريد ستار بلجراد الصربي، أتالانتا الإيطالي، ليل الفرنسي.





شروط قرعة دوري أبطال أوروبا

- عدم وقوع فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة.

- عدم وقوع أندية من روسيا وأوكرانيا في مجموعة واحدة، بسبب خلافات الحروب الماضية بينهما، ليقوم الاتحاد الأوروبي بإبعاد صدامهما مبكرًا.

ومن المنتظر أن تقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 17 و18 سبتمبر، على أن تكون الجولة الأخيرة يومي 10 و11 ديسمبر.

والجدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بعد تغلبه على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد، بهدفي محمد صلاح، وأوريجي.