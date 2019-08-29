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سر ضياع صانع ألعاب مانشستر سيتي من ريال مدريد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:43 ص
سر ضياع صانع ألعاب مانشستر سيتي من ريال مدريد
ديفيد سيلفا
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حسن شحاتة
 
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن السبب الغريب الذي تسبب في فشل صفقة انتقال ديفيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن السبب الرئيسي لفشل انتقال صفقة ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لصفوف المرينجي يعود إلى رفض فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني انضمام اللاعب للفريق، بسبب الكحول والحفلات الصاخبة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه على الرغم من اقتراب سيلفا من ريال مدريد في عام 2010، إلا أن بيريز ألغى الصفقة في اللحظات الأخيرة، بسبب مخاوفه من شرب سيلفا للكحول وإقامته للعديد من الحفلات الصاخبة، مما قد يؤثر على أداءه مع الفريق.

ويعد ديفيد سيلفا أحد الركائز الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ومثل قوة هجومية ضاربة مع أجويرو وباقي نجوم الفريق لفترات طويلة، خاصة منذ تولى الإسباني بيب جوارديولا لقيادة الفريق الإنجليزي، حيث شارك في المباراة رقم 400 له مع بطل البريميرليج في الموسم الماضي، وذلك في المواجهة التي جمعته مع نظيره بورنموث، وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويبدو أن بيريز أخطأ في قراره برفض النجم الإسباني، خاصة في ظل تألقه الكبير في هذه الفترة، ومساهمته في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وتعاقد الريال مع عدد كبير من اللاعبين في هذا المركز ويعاني كثيرًا كان أخرهم الثنائي الكولومبي خاميس رودريجيز، والويلزي جاريث بيل، لاعبا ريال مدريد في الوقت الحالي، حيث تطالب الجماهير برحيل بيل، وكان زيدان قريبًا للغاية من التفريط في خدماته في الانتقالات الصيفية الحالية، ولكنه فشل في بيعه بسبب عدم تقديم العرض المناسب له.

ونجح سيلفا في التتويج مع فريقه مانشستر سيتي في الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بينما فشل ريال مدريد في تحقيق أي لقب بالموسم الماضي ليخرج النادي خالي الوفاض، فهل أخطأ بيريز في عدم التعاقد مع سيلفا في الموسم 2010 أم لا؟

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