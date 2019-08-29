تفاصيل دور نجلاء بدر في مسلسل "شبر مية"

تستكمل الفنانة نجلاء بدر، تصوير مشاهدها فى مسلسل "شبر مية"، بعدما انتهت من تصوير جزء من مشاهدها فى أحداث العمل الذي تجسد فيه دور سيدة مطلقة ولديها بنتين، وتعانى بعد الطلاق فى علاقتها مع طليقها الفنان مراد مكرم فى اطار اجتماعى حيث تكشف الأحداث عن دورها كأم بجانب حياتها العملية ومعاناتها فى مواجهة الحياة بمفردها.









مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.





وكان آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "أبو جبل" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية، وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد وضيف الشرف النجم حسن حسنى.





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تعرف على مسلسل آسر ياسين الجديد "شبر مية" يستعد الفنان آسر ياسين، لتصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد، والذي من المقرر أن يحمل اسم "شبر مية"، في الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تحديد الوجوه الشابة التي من المقرر أن تشارك في العمل.

"شبر مية"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال 50 حلقة، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد مجدي، مراد مكرم، سارة نخلة ومن تأليف شريف بدر الدين وإخراج رامي عبد الرازق.

وكان آخر أعمال آسر ياسين فى الدراما مسلسل "30 يوم" والذى شارك فى بطولته باسل خياط، نجلاء بدر، وليد فواز، إنجى المقدم، أحمد خالد صالح، نورهان، هند عبد الحليم، سلوى محمد على، مجدى بدر، نورهان، نور محمود وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج حسام على.

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سارة نخلة تنضم لأبطال "شبر مية" مع أسر ياسين انضمت الفنانة سارة نخلة، لأبطال مسلسل "شبر مية"، مع الفنان أسر ياسين، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتجسد سارة خلال العمل، دور مؤثر في حيث تلعب شخصية زوجة أسر ياسين، في إطار اجتماعي.

العمل من إخراج رامي رزق الله وتأليف شريف بدر الدين، وهو من بطولة نجلاء بدر ومراد مكرم وآخرين، ومن المتوقع أن ينطلق تصويره في مطلع فبراير المقبل، وهو من إنتاج شركة سيل ميديا للمنتجة مها سليم.

ويذكر أن سارة نخلة قد انضمت منذ فترة إلى أبطال مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، وقد بدأت في تصويره بالإسكندرية.



نرشح لكم: سارة نخلة تنضم لأبطال "شبر مية" مع أسر ياسين انضمت الفنانة سارة نخلة، لأبطال مسلسل "شبر مية"، مع الفنان أسر ياسين، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتجسد سارة خلال العمل، دور مؤثر في حيث تلعب شخصية زوجة أسر ياسين، في إطار اجتماعي.

العمل من إخراج رامي رزق الله وتأليف شريف بدر الدين، وهو من بطولة نجلاء بدر ومراد مكرم وآخرين، ومن المتوقع أن ينطلق تصويره في مطلع فبراير المقبل، وهو من إنتاج شركة سيل ميديا للمنتجة مها سليم.



ويذكر أن سارة نخلة قد انضمت منذ فترة إلى أبطال مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، وقد بدأت في تصويره بالإسكندرية.











