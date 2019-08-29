تعرف على صلة القرابة بين نبيل الحلفاوي وعبد الرحمن أبو زهرة

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن علاقة صداقة قوية تجمعه بالفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.





وقال نبيل الحلفاوي، خلال رده على أحد متابعيه عبر Twitter، انه تجمعه علاقة صداقة قوية مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وتعاون معه في بطولة مسرحيتين "الغجر" في المسرح الاستعراضي بالبالون، و"عملية نوح" في المسرح القومي، والتي تحولت علاقتهما بعدها إلى مصاهرة زادت من صداقتهما.





وأوضح نبيل الحلفاوي في تعليق أخر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة هو زوج خالة زوجته.





يشار إلى الفنان نبيل الحلفاوى شارك في مسلسل "أمر واقع" الذي عرض في موسم رمضان 2018، بطولة كريم فهمي وريم مصطفى وأحمد وفيق ونهى عابدين ونجلاء بدر وملك قورة وياسر المصري وأحمد فتحي ولطفي لبيب ومحمود البزاوي ونيكولا معوض ومحمد مهران ومحسن منصور، وهو من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.





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نبيل الحلفاوي يهنئ ناشئي اليد للفوز بكأس العالم

هنأ الفنان نبيل الحلفاوى، منتخب الناشئين لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم.

وغرد الحلفاوى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: ألف مبروك يا شباب مصر.. يا أبطال العالم.. مبروك الجهاز الفني واتحاد كرة اليد. ألف شكر.. ‏مبروك يا مصر". ونجح منتخب ناشئي اليد في الفوز علي المنتخب الألماني في المباراة النهائية 32/28 والتتويج ببطولة كأس العالم. ‫تأهل منتخب ناشئي كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على آيسلندا بنتيجة35/31 فى دور الـ8. ‬ ‫شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.‬ ‫وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.‬









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بعد هزيمة الأهلي.. نبيل الحلفاوي يطالب بإقالة المدير الفني أعلن الفنان نبيل الحلفاوي، عن استياءه من المدير الفني الخاص بالنادي الأهلي بعد هزيمته من نادي بيرميدز بنتيجة 1/0 في مباريات دول الـ16 لكأس مصر.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الشوط الثاني عادة يلقي الضوء على الفارق بين المدربين.. أي لاعب لدينا يمكن تغييره إلا واحدا.. لديه حصانة.. خرجنا من الكأس.. الماتش الأفريقي القادم لا يحتاج مدربا أصلا.. أول ماتش هام لدينا بعد شهر.. هل ممكن؟ لإنقاذ القادم".





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عبد الرحمن أبو زهرة ضيف عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس".. غدًا يحل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة غد الإثنين، من برنامج "واحد من الناس" الذي يُبث عبر شبكة تليفزيون "النهار"، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويتحدث "أبو زهرة" خلال الحوار، عن البدايات في مجال التمثيل، ونشاته بمحافظة دمياط وحصوله على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية ، ثم عمله موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي .

وعن أول عمل مسرحي يتحدث ابو زهرة وكان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، والعديد من الاعمال في المسرح والتليفزيثون والسينما بالاضافة الى ، قيامه بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزئيه عامي ، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني النسخة العربية.

كما يكشف عن الصعوبات التي تعرض لها، وأشهر أدواره التليفزيونية، وتعاونه مع الفنان نور الشريف، وسبب الشهرة التي حققها من خلال شخصية "المعلم سردينة"، وسر ارتباطه بالمسرح، والأعمال الإذاعية، فضلًا عن كواليس تكريمه مؤخرًا .

برنامج "واحد من الناس" يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر شبكة تليفزيون "النهار"، من السبت وحتى الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.







