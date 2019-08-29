إسكندرانية على حق!.. سطور من حياة فنانة مصرية دخلت قائمة الأجمل في العالم (صور)

شغلت الجمهور منذ طلتها الأولى على الشاشة الصغيرة بالحجاب أول مرة، في الجزء الدرامي ببرنامج "خطوات الشيطان" في 2013، وذلك بعدما اتجهت من عالم الإعلانات وتقديم البرامج إلى التمثيل، إنها الفنانة التي تثير الجدل بجمالها وأناقتها "ياسمين صبري" والتي تم ترشيحها ضمن أجمل 100 وجه في العالم منذ عامين.

ويقدم موقع "الفجر الفني" عدة معلومات قد لا يعرفها البعض عن الجميلة ياسمين صبري:

ياسمين صبري.. مواليد 21 يناير 1987، بالإسكندرية، ممثلة مصرية نشأت وسط إحدى أكبر العائلات الثرية في الإسكندرية.





والدها صبري محمود، طبيب بأحد المستشفيات الكبرى بالإسكندرية، ووالدتها مهندسة ديكور، وجدها كان قبطان بحريا.





تخرجت في كلية الإعلام وتحب الرياضة ولا تحب أن تبني علاقات اجتماعية داخل الوسط الفني لهذا السبب.. ماذا تعرف عن ياسمين صبري؟

لدى ياسمين شقيقين أصغر منها في السن ويشبهان ملامحها كثيرا.





تلقت تعليمها الإبتدائي والثانوي بالإسكندرية، ثم التحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

ياسمين رياضية من الدرجة الأولى، وتهوى السباحة واليوجا، وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة، كما تهتم بالفن والتمثيل والإعلام





تم ترشيحها ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم عام 2017، من خلال مسابقة يقيمها TC Candler سنويًا، وعلقت على ذلك: "سعيدة جدًا.. أنا المصرية الوحيدة في قائمة أجمل 100 وجه"

بدأت مشوارها المهني، كمراسلة تليفزيونية بقناة الحياة لفترة قصيرة، ثم بمجال العلاقات العامة، وبعدها اتجهت إلى مجال الإعلانات، وكانت طوال هذه المدة تبحث عن نفسها وطريقها الذي تحلم به..





ظهرت بالحجاب أول مرة، في الجزء الدرامي ببرنامج "خطوات الشيطان" في 2013، ثم كُتب لها أن تخطو أول خطوة في عالم التمثيل وتصبح ابنة محمود عبد العزيز في مسلسله جبل الحلال في دور "صافي" بترشيحه





وقدمت بعدها مسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، ومسلسل"الحصان الأسود" مع أحمد السقا.

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