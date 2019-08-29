تعرف على عادات وتقاليد أهالي حلايب وشلاتين × 10 معلومات

تختلف عادات وتقاليد المحافظات فى مصر اختلافا كبيرا، وخاصة البادية، حيث تختلف من شمال مصر إلى جنوبها وخاصة لقاطنى الصحراء،تعرف على أشهر العادات والتقاليد لأهالي حلايب وشلاتين.



1- تقع حلايب وشلاتين جنوب شرق مصر مع الحدود مع السودان

تبدأ حدود مثلث حلايب وشلاتين من نهاية قرية برانيس التابعة لمدينة مرسى علم حتى خط عرض 22 الفاصل بين مصر ودولة السودان وتسمى اخر قرية حدودية رأس حدربة، ومن أشهر مدن المثلث الشلاتين وأبو رماد وحلايب.



2- يقطن المنطقة قبيلتى العبابدة والبشارية

يعيش بمثلث حلايب وشلاتين قبيلتى كبيرتين هما قبيلة " العبابدة والبشارية " وكذلك الرشايدة التى تقطن منطقة السوق بالشلاتين وتعد اقل عددا بالنسبه للعبابدة والبشارية، أبناء قبيلة البشارية الاكثر عددا بالمنطقة يمثلون نسبة 70% من سكانها وينتمون لقبائل البجا الذين يقطنون سواحل البحر الأحمر بجميع الدول الافريقية.



3- لغة قبائل البجا المنتشرة بالمنطقة " البجاوية "

اللغة البجاوية التى يتحدثها أبناء قبيلة البشارية هى الاكثر انتشارا بالمنطقة هلى لغة مثل النوبية تنطق ولا تكتب، فعندما يكون بينهم اجنبى من خارج منطقتهم يتحدثون فيما بينهم بها، وهناك عدد كبير من ابناء البشارية لا يجيدون العربية من قاطنى الاودية الجبلية.



4- الوجبة الأساسية عندهم " السلات " اللحم المشوى على أحجار البازلت والمشروب الاساسى " الجبنة "

من أشهر أكلاتهم السلات وهى عبارة عن لحم الضأن او الماعز الذى يشوى اححار البازلت والتى دائما ما يتم تجهيزها فى أغلب مناسبتهم وفى شهر رمضان، ومشروبهم الرسمى الجبنه وهى البن مخلوط بالحبهان وبعض الاعشاب، والخبز البدوى هناك يسمى الجابورى.



5- ملابسهم "السواكنى، والقميص أو الداخلى، والسدارى أو كما يطلق عليه " البوجا" هما الزى الرسمى

أهالى منطقة حلايب وشلاتين اينما وجدوا فى أى مكان يعرفوا من ملابسهم، حيث أن اللبس الرسمى لهم يسمى " السواكنى، والقميص أو الداخلي يشابه الجلبية، ويعلوه " البوجا " أو السدارى كما يطلق عليه



6-الرعى والتجارة وصيد الأسماك حرف اساسية بمنطقة حلايب وشلاتين

فى كل مدينة بالمثلث سواء كانت الشلاتين او ابو رماد او حلايب يوجد قرية تسمى قرية الصيادين هناك يعمل كل اهلها بصيد الاسماك، بينما تعد مهنة الرعى هى المهنة الاصلية بالمنطقة حيث ان اغلب اهالى المنطقة وخاصة الذين يقطنون الاودية الجبلية يعملون فى الرعى، والقليل منهم من يعمل بالتجارة وخاصة تجارة الجمال والاعشاب بسوق الشلاتين الدولى.



7- عند القدوم على الزواج لا يرى الزوج زوجته لمده شهر قبل الزفاف

عندما يستقر الشاب المقبل على الزواج على زوجته المستقبلية والتى دائما ما تكون من ابناء عمومته حيث ان الزواج هناك لا يتم الا من بنات القبيلة، وعقب الاتفاق على الزواج يتم عزل الزوجة لمدة شهر داخل منزل والدها لا يراها العريس حتى يشتاق لها.



8- وضع اشارة بيضاء فوق البيت تدل على الدعوة لحفل الزفاف

يضع فوق المنزل الذى تتم بداخله حفل الزفاف اشارة بيضاء من القماش وذلك يدل على وجود زفاف وذلك بمجرد دعوة الجميع للزفاف، مع ارسال مندوب لدعوة قاطنى الادوية البعيدة.



9- تطوف والدة الزوج اعلى ناقة لاختيار منزل ابنها لقيم به مع زوجته

عندما تتم الموافقة على الزواج يحملن السيدات "السنكواب" وهو عدد من الزعف جريد النخل مربوط بخيط من الصوف الاسود وعندما يقتربن من المكان تتعالى زغاريدهن، ويقتضى العرف أن تطوف والدة العريس حول منزل الزوجة وهى على بعيرها هى ومن معها يزغردن إعلانًا للفرح والإبتهاج، ثم يحدد مكان اقامة المنزل، ثم يقوم العريس بأشهار سيفه ويطوف حول المكان المحدد لإقامة المنزل معلنا حمايته لبيته ولزوجته وبعد ذلك تذبح الذبائح ويعد الطعام.



10- " وألوم " هدية تقدم لطلب الزواج و" بهدو " هدية تقدم بعد الموافقة

عندما يهم احد الشباب بخطبة فتاة من اقاربه يقدم لها هديا تسمى "وألوم" بمعنى الإعلام ويجب أن يكون الأول فى من تقدم من خطابها، ولا يرفض طلبه إذا كانت بنت خاله او عمه، إذا تمت الموافقة فاول مايفعلونه تحديد موعد الزواج، على أن اول ما يقدم من العريس للعروسة بعد الموافقة تقديم ما يسمى ب"بهدو" وهى عبارة عن ثياب وكميات من السكر والبن والحلوى والتمر والفول السودانى وتقدم هذه الاشياء لوالدة الفتاة فان كانت موافقة على الزواج قبلتها وإن لم تكن موافقة عمل الجميع على إقناعها وترضيتها بشتى الوسائل.