عاجل - مونت كارلو: باريس سان جيرمان يوجه رسالة عاجلة إلى برشلونة بشأن نيمار
الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:34 ص
علي نبوي
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فجرت وسائل إعلامية في فرنسا مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان إلى برشلونة الإسباني.
وقالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية بأن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة للموافقة على انتقال نيمار إلى النادي الإسباني.
وأضافت الإذاعة بأن مسئولو النادي الفرنسي قاموا بتوجيه رسالة إلى نظائرهم في برشلونة للموافقة على رحيل نيمار.
وأشارت الإذاعة إلى أن الرسالة كانت عبارة عن "إنهم يعلمون ما نريده منذ البداية وما زالوا بعيدين عن المطالب".
وأوضحت الإذاعة الصفقة بسيطة للنادي الكتالوني، أما أن يضع المبلغ المطلوب من باريس سان جيرمان أو سوف يستمر نيمار في فرنسا".
ويسعى نادي برشلونة لضم نيمار منذ فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد.
وأبلغ نيمار إدارة نادي باريس سان جيرمان برغتبه في العودة إلى برشلونة مرة أخرى.
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كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن عرض نادي برشلونة الاسباني للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، في محاولة أخيرة لحسم الصفقة الكبري قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن عرض نادي برشلونة لضم "نيمار" من باريس سان جيرمان، يتضمن إنتقال الفرنسي عثمان ديمبلي "معارًا" للنادي الباريسي، والكرواتي إيفان راكيتيتش "مجانًا" بالإضافة لدفع 140 مليون يورو مقابل اللاعب البرازيلي.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن القيمة الإجمالية المتوقعة لصفقة "نيمار" وفقًا لهذا العرض سوف تصل إلي 200 مليون يورو، وهو رقم ليس بعيدًا عن سعر شراء اللاعب البرازيلي من قبل باريس سان جيرمان في عام 2017مقابل 222 مليون يورو.
وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي باريس سان جيرمان طلب الحصول على 170 مليون يورو، بالإضافة للاعبين اثنين، عثمان ديمبلي، وإيفان راكيتيتش للموافقة علي عودة "نيمار" للنادي الكتالوني، في الوقت الذي يرفض فيه مسئولي البارسا دفع هذا المبلغ الضخم.
ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب البرازيلي خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن سوق الإنتقالات الصيفية سوف ينتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.
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