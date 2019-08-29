ماذا قدم نيمار مع باريس سان جيرمان؟.. الأرقام تُجيب

أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان، حديث وسائل التواصل الاجتماعي وفترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعدما أبدى رغبته في المغادرة لعدم تأقلمه ولرغبته في العودة إلى الدوري الاسباني.





وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن نيمار رغبته الأساسية هي العودة إلى برشلونة مرة أخرى ولكن تصطدم تلك الرغبة في اهتمام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالتعاقد معه حيث يعتبر تلك الصفقة استراتيجية بالنسبة للنادي الملكي.





وتأكد رحيل نيمار إلى برشلونة أو ريال مدريد هذا الصيف وتتم الآن المفاوضات بشكل جدي بين إداراتي الناديين وإدارة باريس سان جيرمان التي ترغب في تحقيق أعلى استثمار من البرازيلي الدولي.





وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بمقابل 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني وقتها، وتلك الصفقة كانت حديث وسائل الإعلام.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز ما قدمه نيمار دا سيلفا مع نادي باريس سان جيرمان خلال موسمين:





- لعب نيمار مع باريس في مختلف البطولات 58 مباراة حيث سجل 51 هدفاً وصنع 29 تمريرة حاسمة حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.





أرقام هامة لنيمار:

- في الدوري الفرنسي: لعب 47 مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 21 هدفاً

- في كأس فرنسا: لعب 4 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفين

- دوري أبطال أوروبا: لعب 13 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 5 أهداف





انجازات نيمار مع باريس:

حقق نيمار مع ناديه الدوري الفرنسي مرتين وكأس الرابطة الفرنسية مرة واحدة وكأس فرنسا مرة وكأس الأبطال الفرنسي مرة.





وفي موسمه الأول، حصد البرازيلي نيمار جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي موسم 2017/18.









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لوباريزيان: برشلونة يقدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار.. العرض الأخير

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن الاسباني للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، في محاولة أخيرة لحسم الصفقة الكبري قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن لضم "نيمار" من باريس سان جيرمان، يتضمن إنتقال الفرنسي عثمان ديمبلي "معارًا" للنادي الباريسي، والكرواتي إيفان راكيتيتش "مجانًا" بالإضافة لدفع 140 مليون يورو مقابل اللاعب البرازيلي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن القيمة الإجمالية المتوقعة لصفقة "نيمار" وفقًا لهذا العرض سوف تصل إلي 200 مليون يورو، وهو رقم ليس بعيدًا عن سعر شراء اللاعب البرازيلي من قبل باريس سان جيرمان في عام 2017مقابل 222 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي باريس سان جيرمان طلب الحصول على 170 مليون يورو، بالإضافة للاعبين اثنين، عثمان ديمبلي، وإيفان راكيتيتش للموافقة علي عودة "نيمار" للنادي الكتالوني، في الوقت الذي يرفض فيه مسئولي البارسا دفع هذا المبلغ الضخم.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب البرازيلي خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن سوق الإنتقالات الصيفية سوف ينتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.



