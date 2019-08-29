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السكة يتعاقد مع لاعب الترسانة لموسمين

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:22 ص
السكة يتعاقد مع لاعب الترسانة لموسمين
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رأفت أمين
 

نجح مجلس إدارة نادى السكة الحديد في التعاقد مع مصطفى ناصر لاعب الترسانة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وحضر التوقيع الدكتور محمد عيد رئيس النادي ونبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق وجمعة مشهور المدير الفني للفريق وكمال اليمني المدرب العام وأحمد صوابى المدرب وايهاب بتيا المدرب المساعد
ومحمد السيد مدرب حراس المرمى، ومحمد جمال المدير الاداري .

وكان فريق السكة تعاقد مع 14 لاعب وهم: ياسر رضا فتحي مجدى،عمرو ابراهيم، فوزي الكاشف،طة زين،حازم مصطفى،مصطفى شعيب،يوسف عطا،مهاب ياسر،محمد جلال، محمود أكمل،مصطفى عبد ربة محمد ابراهيم رمزى،البنيى اوفودى اوديكو.

وخاض السكة الحديد ما يقرب من 10 مباريات ودية، لتجربة بعض اللاعبين الجدد، إضافة إلى تحقيق مزيد من التجانس بين القدامى والجدد.

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