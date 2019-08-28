ليل يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي.. ومارسيليا يعبر نيس

استعاد ليل نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه سانت إتيان اليوم الأربعاء في المرحلة الثالثة للمسابقة، التي شهدت فوز أولمبيك مارسيليا 2 / 1 على مضيفه نيس.





وارتفع رصيد ليل إلى ست نقاط في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد سانت إتيان، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.





وافتتح فيكتور أوسيمين التسجيل لليل في الدقيقة 37، قبل أن يضيف جوناثان بامبا الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.





وعاد أوسيمين لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث لمصلحة ليل وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75.





بتلك النتيجة، أعاد ليل البسمة مجددا إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المفاجئة صفر / 1 أمام مضيفه أميان في المرحلة الماضية.





وعلى ملعب (أليانز ريفييرا)، اقتنص أولمبيك مارسيليا فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم، عقب تغلبه 2 / 1 على مضيفه نيس.









وارتفع رصيد مارسيليا إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد نيس عند ست نقاط في المركز الخامس، بعدما تلقى خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي.





وتقدم الأرجنتيني داريو بينيديتو لمصلحة مارسيليا في الدقيقة 31، لكن ويلان سيبريان أحرز هدف التعادل لنيس في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.





ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد ديميتري باييه التقدم لمارسيليا من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.



