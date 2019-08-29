سعر الدولار اليوم الخميس 29/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء

وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع ليعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.65 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.

أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.48 جنيهًا للشراء

16.58 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.

سعر الدولار مقابل الريال 3.75

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30

وعلي الصعيد العالمي سجل سعر الدولار أعلي مستوياته في أسبوع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تحول المستثمرين نحو الأصول الخطرة حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم.





وانعكس عائد سندات الخزانة الأمريكية خلال التعاملات في الوقت الذي تراجع فيه العائد على الديون الحكومية لآجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي منخفض مما يثير مخاوف الركود الاقتصادي.





كما تلقى الدولار الدعم مع خسائر الإسترليني جراء تزايد احتمالات البريكست بدون صفقة بعد تعليق أعمال البرلمان البريطاني بعد مطالبة رئيس الوزراء بوريس جونسون بذلك.





وأعادت الصين حالة عدم اليقين إلى الوضع التجاري العالمي مجدداً أمس، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية بأنه لم يكن هناك محادثات هاتفية أجريت خلال عطلة الأسبوع الماضي مع الجانب الأمريكي، على الرغم من تصريحات دونالد ترامب بحدوث ذلك.





وكان الرئيس ترامب صرح في الأسبوع الجاري بأن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات وأن البلدين سيبدآن محادثات جادة للغاية.





وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1079 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 106.18 ين .



