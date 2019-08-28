3 لاعبين مرشحين لتعويض نيمار في باريس سان جيرمان

تبحث إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي عن بديل البرازيلي نيمار دا سيلفا حال خروجه متجهاً إلى نادي برشلونة الإسباني وذلك في ظل المفاوضات الثنائية الجارية حالياً خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الشهيرة، أن إدارة باريس سان جيرمان قد استطلعت الثلاثي باولو ديبالا لاعب يوفنتوس وماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان وكريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبر لضم أحدهم في حالة انتقال نيمار إلى برشلونة.





وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل قد طلب عثمان ديمبيلي لضمه ضمن صفقة نيمار ولكن بالإضافة إلى ثلاثة مرشحين لتعزيز تقدم النادي الفرنسي وهم: باولو ديبالا، ماورو إيكاردي وكريستيان إريكسن.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قد فقد الثنائي كيليان مبابي وإدينسون كافاني بسبب الإصابة وبالتالي هناك رغبة لتدعيم الهجوم، فلاعب خط الوسط الأرجنتيني ديبالا يريد مغادرة يوفنتوس بعد أن فقد مكانه في تشكيلة الفريق بعد وصول المدرب الجديد موريزيو ساري، وستكون قيمته السوقية ما بين 70 و 80 مليون يورو.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الخيار الثاني هو كريستيان إريكسن الذي يتبقى عاماً على عقده مع توتنهام هوتسبر وقيمة رحيله عن فريقه ستكون حوالي 80 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة "لو باريزيان" أن الخيار الثالث هو ماورو إيكاردي فأن وصول الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان قد أدى إلى عدم وضوح دور الأرجنتيني، لذلك يمكن للنادي الإيطالي قبول أي عرض يصل قيمته إلى 80 مليون يورو.





ولا يزال لدى إيكاردي موسمين في عقده مع باريس سان جيرمان، وفي الواقع يرونه مسؤولي النادي الفرنسي أنه أكثر لاعب سيعوض كافاني على المدى القصير خلال السنوات المقبلة.





والجدير بالذكر أن مسؤولي باريس سان جيرمان قد جلسوا مع نظرائهم في برشلونة من أجل نيمار ولكن لم يتم الوصول إلى اتفاق بشأن اللاعب بعدما قدم الجانب البرشلوني عرضاً وصل قيمته إلى 170 مليون بجانب اثنين من اللاعبين.