غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالكأس

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا الخميس على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.





ورفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض منح اللاعبين راحة من التدريبات، نظرا لضيق الوقت بين مباراة المقاصة ومواجهة الاتحاد السكندري.





وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل احمد عادل عبد المنعم التعامل معها.





ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.





وتحدث أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول بنادي مصر للمقاصة عن أداء الحكم في مباراة فريقه أمام الزمالك ببطولة كأس مصر.





وقال ميدو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المنعقد عقب انتهاء المباراة : يجب ان أوجه التحية لنادي الزمالك على الفوز والتأهل بالطبع المباراة جاءت في وقت صعب بالنسبة لنا الزمالك اجهز خاض مباراتين في دوري ابطال افريقيا ولكن المقاصة بدأ الموسم بمواجهة الزمالك ولسنا في كامل اللياقة البدنية وصلنا لحوالي ٧٠٪‏ فقط منها.





وأضاف : بدأنا المباراة بشكل سيء جدا والهدف المبكر للزمالك أربكنا وفِي الشوط الثاني ظهرنا بشكل افضل واهدرنا العديد من الفرص ولا اريد الحديث عن التحكيم ولكن اعتقد اننا لدينا ركلتين جزاء ولكن في النهاية الأخطاء التحكيمية جزء من اللعب.





في سياق آخر نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.





ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.



