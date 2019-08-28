البابا تواضروس: "الوزنة التي يعطيها الله للإنسان تساوي العمر"





ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا بيشوي بكينج مريوط بالإسكندرية، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.









ورحب قداسته، بمجموعة من الشباب الذين شاركوا في المؤتمر الأول الذي عقد العام الماضي، ويمثلون مختلف الإيبارشيات القبطية الأرثوذكسية على مستوى العالم.





ولفت بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى أن برنامجهم تضمن العديد من الفاعليات الدينية والثقافية والسياحية.





وتحدث قداسته عن الوزنات قائلاً : موضوع تأملنا الليلة "الوزنات" و الوزنات نعمة يعطيها الله للإنسان ولا يوجد إنسان بلا وزنات وكل واحد أُعطي حسب طاقته وهنا لا يوجد تساوي لكن المهم كيف تعمل بالوزنة و الوزنات تمثل العمر.

صاحب الخمس وزنات و الوزنتين تاجروا بهم وربحوا مثلهم أما صاحب الوزنة الواحدة دفنها في التراب.









واضاف، أن الوزنة المشتركة هي الوقت وهو موزع بالتساوي على الكل و أيضًا الله أعطانا خمس حواس كوزنة بها نتلامس مع حب الله والناس ووزنتين آخرتين أيضًا محبة الله ومحبة الناس. وصاحب الوزنة الواحدة أن هذا الانسان كان انانيا ولا ينظر غيره وعندما يعطينا الله الوزنات هي عطايا وامكانيات مثل "الأسرة ،الطاقة الفكرية.









وشرح قداسة البابا كيفية التعرف علي الوزنات الاتي : -









١ - اعرف نفسك

أنت غالي عند المسيح مثلما افتقد القديس بولس الرسول هذا الافتقاد جعله يخدم خدمة عظيمة وهو سأل الله "ماذا تريد أن افعل ؟" اعرف نفسك وصفاتك وامكانياتك وعلم نفسك بالملاحظة

٢-اقبل نفسك

يوجد من هو ثائر على نفسه دائمًا ولا تعجبه ذاته لكن انظر لنفسك الله اعطاك امكانيات شطارتك ان تكتشفها و الله خلقنا بنعمل لا للكسل وكل ظروفي تعمل جيدا للخير

٣-اعرف نوع شخصيتك

يوجد شخصية اجتماعية وسط المجتمع تعمل علاقات وذات مركز للكثيرين وشخصية قيادية واخري هادئة تميل للتأمل وتوجد شخصية باحثة عن الكمال تتظم عمل واعجبتني عبارة قالها"ميخائيل مليكة" الحياة استمرار ولا وقوف فيها ولا جمود أنها دائرة كل نقطة فيها تصلح أن تكون بداية ونهاية في آن واحد. وزناتك التي اعطاها الله لك متنوعة .

ممكن تكون :

١ - وزنة عقلية:

ترحب بالقراءة و البحث و التوضيح و الترجمة

٢- وزنة ادبية

الادب يجمع خلاصة النفس والمواهب الأدبية تجعلك تتعلم من سلوكيات الناس و الشطارة هي تنمية مواهبك على الدوام

٣- المواهب الحركية

افتقاد -بحث عن الضال-الرياضة-الكرازة

٤- وزنات اجتماعية

مثل العمل الاجتماعي و التنموي مثل الصدقات

٥- وزنات فنية

مثل الرسم و الموسيقي و التشكيل وفنون الأداء وبيكاسوا قال"كل انسان يولد ولديه مواهب و المشكلة كيف نحفظها"

٦- المواهب التعبدية

مثل الألحان ،التسبيح ،اجتماعات الصلاة ،التكريس

٧- المواهب الإلكترونية





- الوزنة :

١-كل شخص الله اعطاه وزنة مختبئه بداخله والله يعطينا وزنات حسب طاقتنا ليس كل شخص مثل الآخر الله يعطينا الوزنات لنشكره ونخدم الآخرين ولكي نشعر في داخلنا بالإنجاز

٢- لا يوجد أحد بدون مواهب

ومهمتنا كأباء وخدام أن نكتشف مواهب الآخرين و العين الروحية تكتشف مواهب الآخرين

٣- الإنسان لا يفهم الذات

مثل موسى النبي واحتقاره لذاته وهذا يحتاج لمرشد يساعده

٤- الوزنة تزداد بحسن الإستخدام وتتلاشى بعدم الاستخدام

٥- الوزنة استخدمها حتي الموت "كن امينا إلي الموت"

الوزنات عمل مهم نعمة نشكر بها ربنا ونخدم بها الآخرين وتجعلنا نخرج من ذاتنا لنكون ناجحين. لالهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين











