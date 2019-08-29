نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي ورئيس وزراء اليابان يتفقدان أجنحة الدول في معرض التجارة الخارجية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ السيسي ورئيس وزراء اليابان يتفقدان أجنحة الدول في معرض التجارة الخارجية بمدينة يوكوهاما، وتعاون مشترك بين بعثة الأوقاف واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل.

تعاون مشترك بين بعثة الأوقاف واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل

زار وفد من بعثة وزارة الأوقاف بالبرازيل، مقر اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، لمناقشة الجهود التي تمت بالتعاون بينهما خلال العام الهجري الحالي، وبحث الخطة الجديدة والمشاريع المطروحة لتنفيذها في العام الجديد.

وزارة التعليم تصدر كتابًا دوريًا هام بشأن الصف الثاني الابتدائي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتاب دوري رقم ٨ لعام ٢٠١٩ بشأن القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لعام ٢٠١٨ بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل علي الحلقة الاولي من التعليم الاساسي علي الصفوف من الثاني الابتدائي حتي السادس الابتدائي والمتضمن في مادته السادسة عدم جواز عقد دور ثان بالصفين الثاني والثالث الابتدائي الذين لم يحققوا المستوي المطلوب في الدور الاول في جميع المواد وينتقلون للصف الاعلي.

السيسي ورئيس وزراء اليابان يتفقدان أجنحة الدول في معرض التجارة الخارجية بمدينة يوكوهاما

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم، الأربعاء، أجنحة الدول فى معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك على هامش قمة التيكاد السابعة .

حكومة الوفاق الليبية تنفي الاستقالة وتندد باختراق موقع المجلس

قال مصدر لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، إن حسابات حكومة الوفاق الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت لاختراق، مضيفاً أن البيان الذي نشر حول استقالة المجلس الرئاسي، مزور.

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع تابعة للاحتلال

أطلق الجيش اللبناني النار على طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.