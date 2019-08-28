4 % تراجع في البيزو الأرجنتينى بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد

تراجع البيزو الأرجنتيني بشكل قوي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتتزامن الخسائر مع تواجد فريق صندوق النقد الدولي بعاصمة البلاد "بوينس آيرس" ليقرر ما إذا كان سيصرف الشريحة التالية من صفقة القرض البالغة 57 مليار دولار.





وأجرى "فرنانديز" اجتماعاً مع وفد صندوق النقد قبل أن يصدر بياناً يوضح فيه أنه يتفق مع أهداف صفقة الصندوق مع بلاده، لكنه عاد ليؤكد أن الصندوق والحكومة الحالية تسببا في الأزمة الحالية وبالتالي مطالبين بإصلاح هذه "الكارثة الاجتماعية".





وكان فرنانديز ذكر أن الأرجنتين لن تستطيع سداد قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه يرغب في إعادة التفاوض على شروط القرض.





وفي 11 أغسطس الجاري، كشفت نتائج تمهيدية عن فوز المرشح اليساري ألبرتو فرنانديز على الرئيس الحالي موريسو ماكري في الانتخاباب الرئاسية المقبلة في أكتوبر الأول المقبل، وفقدت العملة الأرجنتينية نحو 22 بالمائة من قيمتها منذ ذلك اليوم.





وبعد صدمة الأسواق من تزايد فرص فوز فرنانديز، أعلن ماكري في منتصف الشهر الجاري تخفيض الضرائب على الغذاء والدخل الشخصي إلى جانب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مما أثار مخاوف من أن الإدارة ستفقد أهدافها المالية.





وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع البيزو الأرجنتيني بنحو 4 بالمائة أمام الدولار إلى 58.514 بيزو بعد أن سجل مستوى 59.347 بيزو في وقت سابق من التعاملات.





وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.163.





تحولت أسعار الذهب في البورصة الدولية للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع تحول الأسهم الأمريكية لمكاسب قوية خلال التعاملات بدعم قطاع الطاقة مع صعود أسعار النفط.



وهوي البيزو الأرجنتيني في تعاملات 12 أغسطس بنسبة 30.3 % أمام العملة الأمريكية مسجلا مستوى قياسيا منخفضا عند 65 للدولار اليوم الاثنين، بعد أداء أسوأ من المتوقع للرئيس موريسيو ماكري الذي تفضله الأسواق في انتخابات أولية.

والأرجنتين في ركود يصل فيه التضخم إلى أكثر من 55 في المئة بعد أكثر من ثلاث سنوات على سياسات ماكري.

وفاز مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز، الذي اختار الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر لمنصب نائب الرئيس، في الانتخابات الأولية التي جرت يوم الأحد بفارق أكبر من المتوقع بلغ 15.5 نقطة مئوية.

وتلقي النتيجة شكوكا على فرص ماكري لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية في الجولة الثانية من الانتخابات في أكتوبر.



