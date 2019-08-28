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باريس سان جيرمان يحدد شرطا واحدا ينقل نيمار إلى برشلونة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:29 م
باريس سان جيرمان يحدد شرطا واحدا ينقل نيمار إلى برشلونة
نيمار
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لم ينجح نادي برشلونة في حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم اقتراب إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية والذي يغلق أبوابه في الثاني من سبتمبر المقبل.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضع شرطاً جديداً أمام نادي برشلونة للموافقة على عودة "نيمار" مجددًا لصفوف النادي الكتالوني.

وكان نيمار انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ويسعي النادي الكتالوني بقوة لاستعادة خدمات اللاعب البرازيلي هذا الصيف لكنه لم يستطيع حسم الصفقة حتي الآن.

وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية أن رئيس باريس سان جيرمان وضع عقبة جديدة أمام نادي برشلونة للفوز بخدمات "نيمار" حيث طلب من النادي الكتالوني الحصول على 170 مليون يورو بالإضافة للثنائي راكتيتيش وعثمان ديمبيلي للموافقة على الاستغناء عن اللاعب البرازيلي.

وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة عقد اجتماعًا اليوم في "كامب نو" لمناقشة مطالب باريس سان جيرمان، وهناك اتجاه لرفض دفع 170 مليون يورو لضم "نيمار"، خاصة وأن خزائن النادي لا يتوافر بها هذا المبلغ الكبير في الوقت الحالي.
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المزيد عن: نيمار برشلونة باريس وبرشلونة
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