٢١ علامة تؤكد أنك مريض نفسي.. تعرف عليهم

المرض النفسي هو اضطراب وظيفي يصيب شخصية الفرد، نتيجة عن تلف أو خلل أو انحراف عن الوضع الطبيعي، بسبب تعرض الفرد إلى صدمات انفاعلية حادة أو خبراتٍ مؤلمةٍ، كما يعرف المرض النفسي أيضًا على أنّه اضطراب يصيب الفرد، فيظهر على شكل أعراضٍ جسميةٍ او نفسيةٍ مختلفة، ويؤثر على أداء الفرد ويعيق توافقه النفسي، وممارسته لأنشطة حياته المختلفة.





وترصد بوابة "الفجر" علامات المرض النفسي وهي:













١- لا يشعرون برضى أو ارتياح تجاه أنفسهم.





٢- يتأثرون كثيرًا بخبرات الفشل التي قد تقابلهم.

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٣- غير متسامحين مع أنفسهم أو مع الآخرين.





٤- الشعور بالحزن أو الاكتئاب





٥- الانعزال عن الأصدقاء والأنشطة





٦- الغضب الشديد، أو العدوانية أو العنف





٧- فرط الشعور بالقلق أو الخوف.





٨- الشعور الزائد بالذنب أو الندم في أي فعل يقوم به





٩- لا يشعرون بمسؤولياتهم تجاه الآخرين.





١٠- لا يقددرون أنفسهم كما يستحقون.





١١- لا يتقبّلون أخطاءهم.





١٢- لا يثقون بالآخرين.





١٣- لا يحترمون الفوارق بينهم وبين الآخرين.





١٤- لا يشعرون بأنهم جزء من الجماعة.





١٥- ليست لديهم القدرة على حل مشكلاتهم.





١٦- ليست لديهم القدرة على التكيّف.





١٧- ليست لديهم القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة.





١٨- لا يحبون الأفكار أو الظروف الجديدة.





١٩- أهدافهم غير حقيقية وغير واقعيّة.





٢٠- يخافون من المستقبل بشكل دائم.





٢١- التقلب المزاجي.





نرشح لكم: طبيب نفسي: هذا الشخص أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب عن غيره





قال الدكتور محمد الشامي، الطبيب النفسي، إن السعادة لا تتعلق بالأموال أو الشهرة، ولكنها تتعلق بالرضا، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المشهورين أصيبوا بالاكتئاب، رغم توفير لديهم كل نعم الحياة، ولم يستطيعوا العلاج منه.





وتابع "الشامي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف مدكور ببرنامج "كلام خفيف"، على إذاعة "نجوم إف إم"، مساء الخميس، أن الاكتئاب مرض مثله مثل أي مرض، وأغلب أسبابه خارج نطاق الشخص المصاب به، لافتَا إلى أن الشخص الساخط عن حياته أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.





ولفت إلى أن مريض الاكتئاب الشديد يرى الحياة عبارة عن سواد تام، وتراوده فكرة الانتحار باستمرار.





نرشح لكم.. طبيب نفسي: المُدمن يكون لديه استعداد جيني لتعاطي المخدرات في هذه الحالة

قال الدكتور تامر العمروصي، أخصائي الصحة النفسية، إن متعاطي المخدرات شخص سيء السلوك، ويجب أن تقوم الدولة بمعاقبته إذا لم يتوقف عن المخدرات، أما المدن هو مريض، ويجب على الدولة أن توفر له العلاج، بدلًا من معاقبته.





وتابع "العمروصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الثلاثاء، أن المدمن يكون لديه استعداد جيني للإدمان، خاصة إذا تواجد أحد في أفراد أسرته مدمن، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن تجربة المخدرات بشتى الطرق.



