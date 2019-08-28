تفاصيل مران الأهلي اليوم
خاض محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتصويب على المرمى، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.
وأدى محمود تدريبات تأهيلية، ثم شارك في فقرة منفردة للتصويب على المرمى، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
يذكر أن محمد محمود كان قد خضع إلى جراحة الرباط الصليبي في الفترة الماضية، وقطع شوطًا كبيرًا في طريق العودة للمشاركة الجماعية.
كما خاض باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.
وقام «باسم» بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
فيما واصل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، و أداء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.
وقام صبحي، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.
ويسعى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، إلى تجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي كانو سبورت في دور الـ٣٢ من دوري الأبطال حيث تقام مباراة الذهاب في غينيا فيما تقام مباراة العودة في مصر.
على جانب أخر عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التطور في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا للعودة جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وواصل «سعد» برنامجه التأهيلي، اليوم، حيث قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بأدائه، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.
ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري ابطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.