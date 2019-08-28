في "يوم المرأة الإماراتية".. نماذج نسائية وصلن لمرحلة صنع القرار

أحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء بـ "يوم المرأة الإماراتية"، والذي يمثل مناسبة سنوية لاحتفاء بتجربة المرأة الإماراتية الملفتة، ويتزامن هذا العام مع انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي تعد نقلة غير مسبوقة في مشاركات المرأة في المجلس بعد قرار رفع تمثيلها برلمانياً إلى النصف.

وتم الإعلان عن "يوم المرأة الإماراتية" لأول مرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، وتم الاحتفال بدورته الأولى في 28 أغسطس 2015 تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من عام 1975.

وتأتي احتفالات هذا العام تحت شعار "المرأة رمز التسامح" لتعكس المكانة التي باتت تحتلها المرأة الإماراتية على مستوى العمل الحكومي والدبلوماسي والبرلماني، إضافة إلى نجاحاتها في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة.

تفوق المرأة الإماراتية في سوق العمل

وتشكل المرأة اليوم أكثر من 66 في المائة من القوى العاملة في الإمارات، وتحظى بتواجد قوي، يفوق أعداد الرجال، في قطاعات التعليم والصحة والمصارف وفق إحصائيات رسمية.

وفي عام 2015 أطلقت خطة استراتيجية لتمكين المرأة تمتد حتى 2021 وتوفر إطاراً للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني تعنى بوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة وسط الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة.

وتقدم "الفجر" خلال السطور القادمة، أبرز النماذج النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فاطمة بنت مبارك

الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعتبر رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ولها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام.

نورة الكعبي

نورة بنت محمد الكعبي، سيدة أعمال إماراتية وتشغل منصب وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية، وتشغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي وهي عضو أيضا في المجلس الوطني الاتحادي.

شما المزروعي

شما سهيل فارس المزروعي شابه إماراتيه شغلت منصب وزيرة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربيه المتحدة، لتكون بذلك أصغر وزيرة في العالم في عمر الـ 22.

وحصلت المزروعي على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد البريطانية، كما أنها كانت أول طالبة إماراتية تفوز بمنحة "رودرز" للقيادات الشابة في العمل الحكومي، وهي حاصلة أيضاً على دبلوم متقدم في الشراكات متعددة القطاعات من جامعة نيويورك.

ريم الهاشمي

ريم إبراهيم الهاشمي تشغل منصب وزيرة الدولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 17 فبراير 2008، وهي المديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض إكسبو دبي 2020.

أكملت دراستها الجامعية وفوق بجامعتي تافس وهارفارد في بوسطن بولاية ماساشوستس الأمريكية حيث تخرجت بشهادة بكالوريوس في العلاقات الدولية وشهادة آخرى في اللغة الفرنسية.