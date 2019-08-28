تطبيق Lens Studio يحصل على تحديث جديد يحمل مميزات جديدة.. اكتشفها

حصل تطبيق Lens Studio جديد يتضمن مميزات جديدت، حيث يساعد التطبيق على تطوير محتوى الواقع المعزز عبر أجهزة الحاسوب.





أعلنت سناب عن إطلاقها لتحديث جديد على تطبيق Lens Studio الذي تتحه لمستخدمي تطبيقها سناب شات على أجهزة الحاسوب لإنشاء محتوى وعدسات الواقع المعزز. وقد حمل التحديث عدة مزايا ضمت 6 قوالب و14 معلمًا، بجانب أدوات أخرى لمساعدة صناع المحتوى على تصميم عدساتهم ورسوماتهم، كما أصبح بإمكان المستخدمين مع التحديث مشاركة تصاميم الواقع المعزز أسهل من قبل.





وفي ما يلي قائمة القوالب الجديدة التي تنضم لقائمة من 40 قالبًا:





Face In Video: يتيح للمستخدمين وضع صورة أي وجه في الفيديو الذي يودون صنعه.





Portrait Particles: يوفر هذا القالب للمستخدمين فرصة وضع رسومات وأشكال مصممة خصيصاً خلف الرأس ويتيح لهم تزيين صور مناسباتهم السعيدة بأشكال رائعة.





Countdown: يتيح هذا القالب للمستخدمين إمكانية تصميم عدسات وإطلاقها في موعد محدد عبر خاصية العد التنازلي وإضافة قبعات ونظّارات احتفالية ثلاثية الأبعاد.





Skeletal: يوفر هذا القالب للمستخدمين إمكانية تتبع الرأس والرقبة والأكتاف والمرافق والأيدي في صورهم ثنائية الأبعاد لإنشاء مجسمات مميزة.





Hair colour: الآن بات بإمكان المستخدمين تغيير لون وتسريحة شعرهم بألوان وأشكال مختلفة بشكل كامل.





Make-up: يوفر هذا القالب للمستخدمين فرصة وضع ملمع الشفاه وبودرة الخدود وظل العيون وغيرها من مستحضرات التجميل على صورهم عبر تقنية الواقع المعزز.





كانت سناب قد أطلقت عدسات Landmarkers التي تتيح للمستخدمين تجربة الواقع المعزز التي تضعهم وسط أماكنهم المفضلة حول العالم مباشرة. لتضيف اليوم 14 معلمًا جديدًا في عدساتها، جاءت كالتالي:









وفيما يلي قائمة الـ Landmarkers الجديدة:





قوس النصر – باريس، فرنسا

الساعة الفلكية – براغ، التشيك

بوابة براندنبورغ – برلين، ألمانيا

معبد تشيتشن إيتزا – تشيتشن إيتزا، المكسيك

برج غلطة – إسطنبول، تركيا

بوابة الهند – مومباي، الهند

برج بيزا المائل – بيزا، إيطاليا

متحف التاريخ الطبيعي – لندن، المملكة المتحدة

دار البلدية الجديد – ميونخ، ألمانيا

القصر الفريد – مدائن صالح، المملكة العربية السعودية

تمثال أبو الهول بالجيزة – الجيزة، مصر

تمثال الحرية – الولايات المتحدة الأمريكية

تاج محل – أجرا، الهند

جسر البرج – لندن، المملكة المتحدة





وقال الشركة: "كان الهدف من إطلاق سناب شات لمنصة Lens Studio هو منح المستخدمين فرصة تصميم عدسات ثنائية وثلاثية الأبعاد وغيرها من التجارب المتطورة بسهولة. وحتى اليوم، أطلق المصممون 500 ألف عدسة باستخدام تطبيق Lens Studio والتي تم استخدامها أكثر من 15 مليار مرة. وتشير الأرقام إلى أن مستخدمي Snapchat يضيفون عدسات جديدة عبر تطبيق Lens Studio شهريًا بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالربع السابق".



