البنك المركزي : سددنا 25 مليار دولار ديونا على مصر خلال عامين

أعلن البنك المركزي المصري عن سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.

وقال البنك المركزي - في تقريره الشهري الذي صدر اليوم، - إن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساد ديون مسددة ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

وأوضح المركزي، في تقريره، أنه تم خلال الربع الاول من العام الجاري (2019) سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار اقساد ديون مسددة و946.6 مليون دولار فوائد ديون.

وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي قد صرح بأنه تم سداد نحو 36.7 مليار دولار ديونا منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات سابقة، إن مصر ملتزمة بسداد كافة الالتزامات والديون في مواعيدها، مؤكدا عدم تخلف مصر عن سداد أية اقساط ديون او مستحقات عليها.

وسبق أن أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو13.6 مليار دولار بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي وذلك مقارنة يونيو 2018.

وأوضح المركزي أن الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 14.2 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.6 مليار دولار.

و أشار المركزي أن اعباء الدين بلغت 10.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2018/ 2019 (الأقساط المسددة نحو 8 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 2.5 مليار دولار)، منوها بأنه وفقا للمؤشرات فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 9ر36% وهي لاتزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.