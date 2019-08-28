"الفقي ": أتوقع إنتعاش السوق المصري في الأسبوع القادم مع نهاية إستحقاق شهادات قناة السويس

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أن مؤشرات البورصة المصرية أغلقت اليوم علي إرتفاعات قوية حيث أغلق المؤشرالر ئيسي عند مستوي 14595 بإرتفاع 312 نقطة ، وبأحجام تداول تخطت المليار جنيه.





ورجح الفقي أسباب الصعود من خلال تصريح خاص ل" فجر " الي الأسهم القيادية وعلي رأسها التجاري الدولي ، حيث صعد خلال جلسة اليوم من 76.06 الي 79 نقطة ، مما كان لة الأثر الأكبر في صعود المؤشر الي هذة المستويات ، هذا بالإضافة الي صعود باقي الأسهم القيادية ، مثل هيرمس ،ومصر الجديدة ، وطلعت مصطفي.

وذكر أنه، قد تأثرت غالبية الأسهم بهذا الصعود، ولكن التأثير لم يكن بنفس نسب صعود الأسهم القيادية، ولكن الأن تخطينا مستوي المقاومة الهام عند مستوي 14500نقطة ، وأصبحت نقطة دعم بعد الإغلاق والثبات أعلاها.

وأوضح أنه ، لدينا مستوي مقاومة عند 14800 نقطة والذي نتوقع الإغلاق بالقرب منة مع نهاية الأسبوع والشهر .





وتوقع الفقي ، إنتعاشة كبيرة الأسبوع القادم ، ومع بداية الشهر القادم، خاصة مع إنتهاء إستحقاق شهادات قناة السويس يوم 5 سبتمبر ، هذا تزامناً مع قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5 السابق ، والذي سوف يكون لة مردود إيجابي في دخلول جزء كبير من هذة الشهادات في البورصة، بأعتبارها الأن من أسرع الإستثمارات وأقلها سعراً







