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"الفقي ": أتوقع إنتعاش السوق المصري في الأسبوع القادم مع نهاية إستحقاق شهادات قناة السويس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:26 م
الفقي : أتوقع إنتعاش السوق المصري في الأسبوع القادم مع نهاية إستحقاق شهادات قناة السويس
سعيد الفقي
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نيفين سمير
 
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أن مؤشرات البورصة المصرية أغلقت اليوم علي إرتفاعات قوية حيث أغلق المؤشرالر ئيسي عند مستوي 14595 بإرتفاع 312 نقطة ، وبأحجام تداول تخطت المليار جنيه.

ورجح الفقي أسباب الصعود من خلال تصريح خاص ل" فجر "  الي الأسهم القيادية وعلي رأسها التجاري الدولي ، حيث صعد خلال جلسة اليوم من 76.06 الي 79 نقطة ، مما كان لة الأثر الأكبر في صعود المؤشر الي هذة المستويات ، هذا بالإضافة الي صعود باقي الأسهم القيادية ، مثل هيرمس ،ومصر الجديدة ، وطلعت مصطفي.
 
وذكر أنه،  قد تأثرت غالبية الأسهم بهذا الصعود، ولكن التأثير لم يكن بنفس نسب صعود الأسهم القيادية،  ولكن الأن تخطينا مستوي المقاومة الهام عند مستوي 14500نقطة ،  وأصبحت نقطة دعم بعد الإغلاق والثبات أعلاها.
 
وأوضح أنه ،  لدينا مستوي مقاومة عند 14800 نقطة والذي نتوقع الإغلاق بالقرب منة مع نهاية الأسبوع والشهر .

وتوقع الفقي ، إنتعاشة كبيرة الأسبوع القادم ، ومع بداية الشهر القادم،  خاصة مع إنتهاء إستحقاق شهادات قناة السويس يوم 5 سبتمبر ، هذا تزامناً مع قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5 السابق ، والذي سوف يكون لة مردود إيجابي في دخلول جزء كبير من هذة الشهادات في البورصة،  بأعتبارها الأن من أسرع الإستثمارات وأقلها سعراً


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