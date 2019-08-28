عاجل.. منتخب مصر لناشئي الطائرة يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم بفوزه على بيلاروسيا

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن منتخب مصر لناشئي الطائرة يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم بفوزه على بيلاروسيا.



وتأهل ناشئو منتخب مصر للكرة الطائرة، إلى دور الثمانية بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثلاثة أشواط نظيفة ظهر الأمس.



وسيطر ناشئو مصر على مواجهة نيجيريا، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 25-16، رغم تقدم لاعبو نيجيريا في بداية الشوط الثاني، إلا أن لاعبي منتخب مصر نجحوا في حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وشهد الشوط الثالث قمة الإثارة بين الفريقين خاصة في النقاط الأخيرة، ولكن فرض ناشئو مصر كلمتهم وفازوا به بنتيجة 29-27، ليتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي من بطولة العالم.



ونجح منتخب بيلاروسيا في التأهل إلى الدور ذاته، عقب الفوز على التشيك بثلاثة أشوط نظيفة في دور الـ16، جاءت نتائج أشواطه 25-23، 25-20، 25-20.



يُذكر أن منتخب مصر وقع في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك، ونجح الفريق المصري في تحقيق الانتصار على منافسيه الأربعة، حيث بدأ بالفوز على المنتخب الألماني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ثم انتصر على الأرجنتين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفي المباراة الثالثة تغلّب ناشئو مصر على الفريق الياباني بصعوبة بنتيجة 3-2، واختتم دور المجموعات بفوز سهل على منتخب ناشئي المكسيك بثلاثة أشواط نظيفة.



وحرص مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين، على تهنئة منتخب مصر الناشئين لكرة الطائرة؛ لتأهلهم لدور الثمانية بمونديال الناشئين بعد فوزه على منتخب نيجيريا، وبهذه النتيجة وضع منتخب الناشئين قدمه ضمن الثمانية الكبار لمونديال الطائرة.



جدير بالذكر أن نصر علي مدرب منتخب مصر الناشئين للكرة الطائرة هو المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الترسانة الرياضي.

