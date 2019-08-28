اليوم.. إعلان نتيجة الثانوية العامة (دور ثان) إلكترونيا.. وغدا بالمدارس

صرحت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني 2019 إلكترونيا اليوم الأربعاء على أن تظهر غدا في المدارس الثانوية.

وكانت قد اعتمدت "التعليم"، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019، من نائب الوزير الدكتور محمد مجاهد، خاصة وأن الوزير يزور اليابان حاليا في مهمة عمل.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجاري، امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين دخلوا الدور الثاني 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.

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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موعد الدراسة للصفوف الدراسية الأولى سوف تبدأ ١١ سبتمبر القادم مؤكدا أنه لا تراجع عن ذلك الموعد.





وأشار إلى أن كتاب الكونكت بلاس سوف يتم تطبيفه في الصف الاول والثاني الابتدائي كما هو، موضحا أنه يتم الانتهاء حاليا من مناهج الصف الثاني الابتدائي مع بناء مناهج الصف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.





وأوضح أنه سيتم العمل علي المناهج الجديدة تباعا حتي تصل إلي جميع السنوات الدراسية في العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مؤكدا أن النظام التعليمي الجديد يطبق علي رياض الاطفال فيما فوق من مراحل، وقال إن نظام التقييم المعدل في الصفوف الثانوية، هو تعديل فقط في شكل التقييم وليس الأزمة في كونها سنوات تراكمية او يستخدم فيها التابلت، مؤكدا أن الوزارة لم تتأخر في وصول القانون التعليم الجديد للبرلمان بل كانت تقيم تجربة الصف الاول الثانوي قبل تطبيقها علي الصف الثاني الثانوي.





وكشف شوقي أن الوزاره اتخذت قرارا أن يكون الصف الثاني الثانوي هذا العام سنه نقل.لا تدخل في مجموع الثانويه العامه لافتا أنه سوف يبدأ تدريب للمعلمين يوم ١٤ سبتمبر خاص بنظام التقييم الجديد للثانوية العامة.





وأوضح أنه يوجد امتحانات جديدة في الصف الثاني الثانوي مثل حدث مع طلاب الصف الاول الثانوي العام الماضي مشددا علي أن الامتحان الالكتروني أفضل من الامتحانات الورقية منعا للتسريبات. وأكد الوزير أن الصف الثاني الثانوي سنة نقل ولكن بأسلوب التقييم الجديد، أي بنفس الطريقة التي ذاكر بها طلاب الصف الاول الثانوي وأدوا الامتحانات به.





وأشار إلى أن تطبيق المجموع التراكمي سيكون بعد تغيير القانون واقراره في مجلس النواب، موضحا أنه سيكون على الصفين الثاني والثالث الثانوي.





وحول سؤال أولياء الامور عن حجز الدروس قال الوزير: "بنقولهم مضيعش وقتك وفلوسك علشان التغير الحقيقي في نظام الأسئلة"، موكدا أن المعلم المدرب هو القادر الوحيد علي مساعدة طلاب الثانوية العامة أما غير ذلك سواء سناتر او دروس خصوصية فسوف تعلمه بالنظام القديم.





وقال الوزير إنه تم التعاقد علي دفعة جديدة من التابلت لتوزيعه علي طلاب الصف الاول الثانوي، وتابع "لا يشترط توزيعه مع بداية العام الدراسي".





وأشار إلى أن التابلت الجديد بنفس المواصفات السابقة، لكن مع قلم جديد افضل مما حدث العام السابق، لافتا الي أن طلاب الصف الثاني الثانوي يستخدمون التابلت الذي تسلموه العام الماضي.



