فان دايك يزاحم ميسي ورونالدو على عرش "الأفضل" في أوروبا

يأمل المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، في أن يكون لقب دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه الموسم الماضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي كافياً له من أجل التفوق على العملاقين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في السباق على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في القارة العجوز.









سيعلن الاتحاد القاري "يويفا"، اسم اللاعب الذي سيخلف الكرواتي لوكا مودريتش، في موناكو، على هامش سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال.









واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدرباً لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الفائت، إضافة الى 55 صحافياً، هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة.









واستحق فان دايك (28 عاماً) أن يكون اسمه في اللائحة النهائية للمرشحين، إذ أحرز مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، واختير أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، حيث أصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشيلسي عام 2005.









كما أحرز الهولندي لقب الكأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الاوروبية.









أما ميسي (32 عاما)، فقاد برشلونة للقب الدوري الإسباني، وتوج بلقب هداف "لا ليغا" بـ36 هدفاً، ودوري أبطال أوروبا بـ12 هدفاً، لكنه خرج مع منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا على يد البرازيل.









من جهته، نجح رونالدو (34 عاما) في موسمه الأول مع يوفنتوس الإيطالي بنيل لقب الدوري المحلي الذي احتكره الأخير للموسم الثامن توالياً (سجل البرتغالي 21 هدفاً في الدوري، وحل رابعاً على قائمة الهدافين).









كما أن النجم البرتغالي الذي اختير أفضل لاعب في إيطاليا، قاد بلاده لإحراز لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الاوروبية، إلا أن مشواره مع يوفنتوس في دوري الأبطال انتهى عند الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي، فيما وصل غريمه ميسي الى نصف النهائي قبل أن يقصيه ليفربول بقيادة فان دايك الذي حقق أرقاماً لافتة جداً، أبرزها عدم السماح لأي لاعب منافس في مراوغته على مدى 64 مباراة، بينها مباراتا نهائي دوري الأبطال لعامي 2018 و2019.