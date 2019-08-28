موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفريق الفيومي مصر المقاصة، اليوم الأربعاء 28/8/2019، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ضمن منافسات دور الـ8 "ربع النهائي" من بطولة كأس مصر.





دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة الفارس الأبيض فى ربع نهائى الكأس، حيث ضم الفريق الفيومى 21 لاعباً.

قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك في كأس مصر أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدي ومحمد كوكو لحراسة المرمى، وعصام صبحي وأحمد عبد العزيز "مودي" وشريف حازم وهاني سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومصطفي شبيطة وصلاح ريكو وخالد أوتشو وباولن فوافي وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأودو موسيس وعبد الله مجدي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة في كأس مصر محمد عواد ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحازم امام وحمدي النقاز و طارق حامد ومحمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرزاق "شيكابالا" ومحمد أوناجم ومحمد عنتر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وكريم بامبو و مصطفى محمد وعمر السعيد.





استقر الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة في دور الـ8 من بطولة كأس مصر.



التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز - محمد عبد الغني - محمود علاء - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - عبد الله جمعة.

الهجوم: مصطفى محمد.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

ستُذاع مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في كأس مصر على شبكة قنوات "أون سبورت".





مصر المقاصة يتفوق على الزملك وتعد هذه المباراة الأولى بين الفريقين في بطولة كأس مصر، بعدما التقوا في 12 مباراة، خلال منافسات الدوري الممتاز.

ويملك الفريق الفيومي الأولوية في تاريخ المواجهات، بعدما حققوا الفوز في 6 مباريات، مقابل 5 فوز للزمالك، حسم التعادل مباراة واحدة فقط.

وستكون مواجهة اليوم الزمالك ضد مصر المقاصة، بمثابة صراع قوي بين الفريقين من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، خصوصًا وأن لكل منهما طموحه الخاص.





ويذكر أن كان الزمالك صعد لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الإنتاج الحربي (2-0)، في المقابل صعد مصر المقاصة لنفس الدور بفوزه على وادي دجلة (2-1).

والفائز من مباراة الليلة (الزمالك ضد مصر المقاصة)، سيواجه الاتحاد السكندري في المربع الذهبي، حيث سبق وتأهل "زعيم الثغر" بعد فوزه (3-1) أمام الإسماعيلي على ملعب "الجبل الأخضر".





بالتفاصيل.. اللقاء الوحيد الذى جمع بين الزمالك والمقاصة في أغسطس

التقيا فريقي الزمالك ضد مصر المقاصة مرة واحدة في شهر أغسطس، ويتجدد اللقاء مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.





كان اللقاء الوحيد الذى جمع بين الزمالك ضد مصر المقاصة في شهر أغسطس، يوم 16 من الشهر موسم 2018-2019، وحقق الفارس الأبيض الفوز على الفريق الفيومي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.





سجل هدف اللقاء الوحيد كابونجو كاسونجو في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، شهدت المباراة طرد جون أنطوي لاعب مصر المقاصة في الدقيقة التسعين.





اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.