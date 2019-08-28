"مياه البحر الأحمر" تخصص رقم "واتس آب" لتلقي الاستفسارات بمواعيد ضخ المياه



ومن جانبه أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تقوم بشكل دائم باستحداث وسائل تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن، حيث يصل عدد المشتركين الى 73 ألف مشترك.





مياه البحر الأحمر تطلق قافلة شركاء من أجل التغيير



كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في وقت سابق، انطلاق فعاليات قافلة "شركاء من أجل التغيير"، بمنطقة حفر الباطن بمدينة الغردقة، والتي تستمر لمدة 3 أيام بداية من اليوم حتى 27 يونيو الجاري.



وتهدف القافلة لتقديم الخدمات للأهالي بأماكن إقامتهم، وتلقي شكاوى ومطالب المواطنين للتعامل الفوري معها ومحاولة وضع حلول عاجله لها.



وتشارك مديرية الصحة التي قامت بتوفير عيادات متنقلة للكشف المجاني على أهالي هذه المناطق، كما شارك المجلس القومي للمرأة من خلال التعرف على مشكلات ومطالب السيدات بهذه المناطق، كذلك شاركت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، للتعرف على مطالب المواطنين، والإدارة العامة للبيئة، وجهاز شئون البيئة، ومحو الأمية، والمجلس القومي للسكان.



وأوضح المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن القافلة يشارك بها فرق التشغيل والصيانة بالشركة وفريق الإدارة العامة للمعامل والقطاع التجاري، وفريق التوعية، لاستطلاع رأي العملاء بالمنطقة والتعرف على أي مشكلات خاصة بهم.



وأشار إلى أن القوافل المائية التى تنظمها الشركة، تهدف إلى الحفاظ على المياه والبيئة، ويأتي تنفيذها لتأكيد المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي البحر الأحمر.



"مياه البحر الأحمر" تدشن مبادرة لتطهير وتعقيم خزنات المياه





كان صرح المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بأنه تم تدشين مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات المياه الخاصة بالمساجد والكنائس بالمجان، لضمان جودة مياه الشرب المُقدمة للمواطنين، موضحًا أن أعمال تطهير وتعقيم الخزانات تتم من خلال فرق متخصصة، بحيث يتم إجراء جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه فور انتهاء أعمال التطهير للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.



وأضاف صديق أن هناك إجراءات احترازية دائمة تتم من قبل الإدارة العامة للمعامل لمراقبة جودة مياه الشرب، حيث تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المُنتجة بدءًا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب وجود الكيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية، و5 معامل متنقلة، بالإضافة إلى إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.



وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إلى أن مبادرة الشركة لتطهير وتعقيم خزانات المياه الخاصة بالمساجد والكنائس بالمجان، تأتى للتأكيد على المشاركة المجتمعية، وتكاتف جميع الهيئات والمؤسسات لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة.

خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، رقم واتس آب للتواصل مع المواطنين على رقم 01001849993 لتلقي الاستفسارات الخاصة بمواعيد ضخ المياه، حيث يتم موافاة المواطنين بمواعيد الضخ الخاصة بكافة المناطق بجميع مدن المحافظة أما عن شكاوى المواطنين الخاصة بالمياه والصرف الصحي يتم استقبالها على الخط الساخن 125 والذي يعمل طوال 24 ساعة على تلقي الاستفسارات والشكاوى والتعامل معها على الفور.