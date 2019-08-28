عروض البيت الفني للمسرح لليوم الأربعاء 28 أغسطس

يقدم البيت الفني للمسرح، اليوم الأربعاء،عدد من العروض المسرحية، البداية من على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي بالإسكندرية، حيث تعرض "حمام الست" في الساعة التاسعة مساء.





"حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.





ثم تعرض ميمي ومامي"حكايات السندباد"، في الساعة الساعة السابعة مساء.





تأليف و ألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد ، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع

وضمن عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح المصري، تعرض مسرحية "حدث في بلاد السعادة" يومي الأربعاء والخميس في الساعة الثامنة والنصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.





من تأليف وليد يوسف ، بطولة مدحت تيخا ، علاء قوقة، حسن العدل، كمال عطية، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، انجي كمال، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، و مجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل ، تصميم استعراضات كريمة بدير ، تصميم أزياء مروة عوده ، تأليف موسيقي محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد،D mapping 3 رضا صلاح و من إخراج مازن الغرباوى.





كما تعرض "الطوق والأسورة" الأربعاء والخميس في الساعة السادسة مساء على مسرح الغد بالعجوزة.





عرض " الطوق و الأسورة"تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصورالعرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.





وأخيرا، تعرض "محطة مصر" اليوم الاربعاء على مسرح القاهرة العرائس في الساعة السادسة مساء.





تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، العرض من تأليف و أشعار محمد زناتى،آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى و ألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي ، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبد السلام، شكري عبد الله، هاني عز، سيد حسين،عبد الحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.





على الجانب الاخر، افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسبق الافتتاح داخل المسرح توافد نجوم المسرح المصري ومبدعيه يشاهدون نماذج مسرحية من تراثنا المسرحي كالاراجوز وخيال الظل والحكواتي .





بدأحفل الافتتاح داخل المسرح بالسلام الوطني، ثم فتح الستار ليظهر ضيوف شرف الدورة الثانية عشر للمهرجان، وهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، المخرج الكبير جلال الشرقاوي، الفنان التشكيلي جمال العزبي، النجم محمود حمبدة، النجم عزت العلايلي.



كما ظهر النجم سمير صبري، والمخرج الكبير سمير سيف، النجم محيي إسماعيل، النجمة سهير المرشدي، المخرج المسرحي سيد فجل، الشاعر شوقي حجاب، الناقدة هدى وصفي.



بعدها قدم المخرج مناضل عنتر فقرة فنية بعنوان "الإستثنائي" بمشاركة ١٠ راقصين ثم صعدت الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة الحفل، على المسرح لتقديم حفل الافتتاح، وقدمت مدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار لإلقاء كلمته التي قال فيها : إن حشد المبدعين والمهتمين بالحركة المسرحية هو جهد تحرص عليه وزارة الثقافة، لتأصيل ملامح المسرح المصري.





بعدها صعدت الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، على خشبة المسرح وقالت: "المشهد رائع، وصورة حضارية ورسالة عظيمة للحب والسلام وافتتاح مشرف ومشهد مهم يجمع كل المبدعين"وبعدها أعلنت افتتاح الدورة الحالية، قائلة: "كل أمنياتي بالتوفيق والبداية قوية جدا".





بعدها صعد رؤساء وأعضاء لجان التحكيم الخمس على المسرح، ثم عرض فيلم تسجيلي عن النجم الكبير كرم مطاوع وكرم المهرجان بعدها عدد من رموز الفن، والعمل المسرحي، الراحلين وهم، الفنان محمد نجم وتسلم الجائزة ابن عمه و الفنان محمود الجندي وتسلم الجائزة ابنته مريم كما تم تكريم النجمة الراحلة محسنة توفيق، وتسلم الجائزة نجلها وائل والاستاذ فؤاد السيد وتسلم الجائزة ابنته.





ظهر المكرمون على خشبة المسرح، ابتداء بالنجم الكبير يوسف شعبان، الذي وجه كلمة شكر لمعالي وزيرة الثقافة والفنان أحمد عبدالعزيز، لمجهوداتهم في إنجاح هذه الدورة وبعدها تم تكريم الكاتب الكبير يسري الجندي، ثم تكريم الفنان عاصم البدوي، ثم الكاتب الكبير السيد حافظ، ثم مهندس الديكور عبد ربه عبد ربه، ثم النجم هالة فاخر، ثم الفنان الكبير لطفي لبيب، ثم المطرب الكبير علي الحجار، ثم المخرج محسن حلمي ثم النجمة سوسن بدر، ثم النجم الكبير توفيق عبدالحميد.





وفي ختام الحفل، صعد المطرب الكبير علي الحجار على خشبة المسرح ليقدم أغنية بعنوان " منورين يا مبدعين".

ويعلن أنطلاق فعاليات الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري .