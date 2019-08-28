"فيفا" ينصف الزمالك على "أشيمبونج"

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشكوى المقدمة مم الغاني بينجامين أشيمبونج لاعب فريق الزمالك السابق، ضد النادي الأبيض بشأن الحصول على بهض المستحقات والمكافآت المتأخرة.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم بعض المستندات التي أكدت على حصول اللاعب على جميع مستحقاته لدى النادي، حيث وقع اللاعب على أكثر من مستند يفيد بحصوله على جميع ما يخصه من مستحقات او مكافآت او باقي قيمة عقده مع الأبيض.

واقر الاتحاد الدولي لكرة القدم على عدم أحقية اللاعب في طلب أي مستحقات مالية من نادي الزمالك، بسبب توقيعه على مخالصة باستلام جميع مستحقاته لدى الأبيض.

وعلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على هذا الملف: "موقف الزمالك صحيح ولا ندع أي شيء للصدفة، أي لاعب في نادي الزمالك يحصل على جميع حقوقه، لن نسمح بوجود حالة التخبط الإداري التي تواجدت في عهد المجالس السابقة".

وأضاف مرتضى: "نادي الزمالك قدم جميع المستندات والأوراق اللازمة التي اثبتت صحة موقفنا، وهذه الإجراءات تم اتباعها مع جميع اللاعبين الأجانب الذين رحلوا عن صفوف الفريق".

في سياق آخر استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على تشكيل الابيض لمواجهة مصر للمقاصة اليوم الأربعاء في بطولة كأس مصر

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق شيكابالا، عبدالله جمعة

خط الهجوم : مصطفى محمد.

ويواجه اليوم الأربعاء فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، والمقرر لها اليوم

قائمة الزمالك أمام المقاصة

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد.

ومن المقرر أن يواجه فريق الاتحاد السكندري الفائز من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بدور الثمانية، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن الزمالك نجح في الصعود إلى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.

الأهلي والزمالك وخطايا المدربين

ودأب مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على السير على خطى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضايا تتعلق بمصير المدربين الذين يقودون الفريق الأحمر بالإضافة إلى الاعتراض على بعض الحكام ببطولة الدوري الممتاز.

وظهر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة بيبو في أول ولاية له في القلعة الحمراء متخطباً في بعض القرارات الإدارية مما أعاد للأذهان مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تعامل مع نفس المواقف بنفس الطريقة والأسلوب سواء مع المدربين السابق أو الحكام الذين يتولون إدارة مباراة فريقه تحكيماً.

وودع الأهلي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بدور الستة عشر في المباراة التي أدارها تحكيمياً الحكم الدولي جهاد جريشة ، لتظهر حملة حمراء قوية نتيجة الخروج من المبكر من الكأس.

واعترض مجلس بيبو بطريقة غير مباشرة على إدارة جهاد جريشة لمباراة دور الستة عشر بالكأس أمام بيراميدز، بل وخرج بعض الإعلاميين الذين يعملون في قناة الأهلي مثل إسلام الشاطر ليعلن أن جريشة لم يتم تعيينه من قبل سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد.

وسبق الأهلي في هذه الخطوة مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي أعلن بطريقة مباشرة وغير مباشرة اعتراضه على التحكيم وطلب عدم تحكيم حكام بأعينهم لإدارة مباريات الزمالك في المسابقات المحلية.

رئيس الزمالك أول من قام بتفعيل بند عدم مشاركة المعارين ضد أنديتهم وحدث هذا مع لاعبين مثل خالد قمر وأحمد كابوريا وأحمد داوودا وغيرهم من اللاعبين، وسار على نهجه مجلس الخطيب في إعارة كلاً من عمرو بركات وإسلام محارب إلى الجونة ، وهشام محمد الذي انضم للاتحاد السكندري وغيرهم من اللاعبين، على الرغم من الانتقادات الأهلاوية السابقة لمرتضى وهذا القرار على وجه التحديد.

وفيما يخص ملف المدربين الأجانب ، سار الأهلي على نهج الزمالك في التعامل مع الثنائي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق ومارتن لاسارتي الذي تم إقالته منذ أيام ، فبعد أن كان الأهلي يتمتع عبر تاريخه بالاستقرار الإداري تحول للإطاحة بالمدربين في منتصف الموسم كأمر عادي وهو ما كان يفعله مرتضى منصور من قبل مع باتشيكو وماكليش وإيناسيو وغيرهم من المدربين الأجانب الذين كان أخرهم جروس الذي فاز بالكونفدرالية الإفريقية.

الملف الأخير الذي سار عليه مجلس الأهلي على طريقة مرتضى، ملف الصفقات بعدما نجح الأخير في الحصول على توقيع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي من قلب الأحمر ووقع سراً مع أمير مرتضى وإسماعيل يوسف ، تحول الأهلى للرد عليه بنفس طريقته والتخطيط للتعاقد مع محمود عبد كهربا عبر ترانزيت أفيس البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لرد الصفعة لرئيس الزمالك.