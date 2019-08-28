ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طالبان تقترب من اتفاق نهائي بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:46 ص
طالبان تقترب من اتفاق نهائي بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
طالبان
Advertisements
طباعة
وكالات
 

ذكرت حركة طالبان اليوم الأربعاء، إنها بصدد التوصل إلى "اتفاق نهائي" مع مسؤولين أمريكيين بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد بألا تصبح البلاد ملاذاً للجماعات الإسلامية المتشددة.

 

وتنعقد المفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي.

 

وقال سهيل شاهين، وهو متحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، "نأمل في أن تكون لدينا قريباً أنباء سارة لدولتنا الإسلامية التي تسعى للاستقلال".


وضع مندوبو الولايات المتحدة وحركة طالبان اليوم الأربعاء، اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق من المتوقع أن تحدد الخطوط العريضة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتمثل ضمانة موثقة من جانب طالبان لمحاربة الجماعات الإرهابية في هذه الدولة التي أنهكتها الحرب.

 

وقالت مصادر مطلعة على هذه المفاوضات - في تصريح لقناة /آريانا نيوز/ الأفغانية - إن "مندوبي الولايات المتحدة وممثلي حركة طالبان انتهوا من صياغة مسودة اتفاق السلام في الجولة التاسعة من المحادثات".

 

ويجري أعضاء الوفدين - حاليا - مراجعة نهائية لنسخ الاتفاق المكتوبة باللغات الإنجليزية والبشتو والداري، للتأكد من عدم وجود اختلافات بين النسخ.

 

وأوضحت القناة الأفغانية الخاصة أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين في وقت لاحق اليوم، على أن يتوجه زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام بأفغانستان إلى العاصمة كابول لاطلاع القادة الأفغان على تفاصيل الاتفاق.

 

وكان ممثلو الولايات المتحدة وحركة طالبان قد بدأوا - الخميس الماضي - الجولة التاسعة من مباحثاتهم على أمل استكمال البحث حول النقاط الخلافية المتبقية والتوصل لاتفاق بين الطرفين قبل بداية شهر سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

 


Advertisements
المزيد عن: طالبنا القوات الامريكية افغانستان اتفاق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الزمالك
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا - قبرص
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الكويت - الكويت
-
x
18:15
-
الشرطة - العراق