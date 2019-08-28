



شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-8-2019، استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزى المصرى 16.49 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.





يعرض لكم "الفجر"، سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-8-2019، فى مصر من خلال بعض البنوك الحكومية، محدثة أولا بأول، وفيما يلىسعر الدولار اليوم ،أمام الجنية المصرى .









سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء 28-8-2019،





16.49 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك مصر





16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك القاهرة





16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى





16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك عودة





16.51جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.





وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.





سعر الدولار مقابل الريال 3.75

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30





وتراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع مراقبة التطورات التجارية العالمية، وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1106 دولار، فيما انخفض أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة إلى 105.65 ين.





وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.06 % عند 1.2224 دولار، كما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.06 % مُسجلة 0.9780 فرنك.





وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 % إلى 97.937 نقطة.





وشهدت الأيام القليلة الماضية تطورات كبيرة في الساحة التجارية العالمية، حيث عصفت القرارات الأمريكية والصينية بشأن تطبيق تعريفات جمركية جديدة بالأسواق العالمية.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن البلدين سيبدآن محادثات جادة للغاية.





وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن الولايات المتحدة سوف توقع على صفقة تجارية مع الصين في "غضون ثانية واحدة" إذا وافقت بكين على علاقة عادلة مع واشنطن.





ومن جانب أخر قال المتحدث باسم الخارجية الصينية بأنه لم يسمع بحدوث محادثة هاتفية بين الجانبين الصيني والأمريكي.





وهدد ترامب بأنه قادر على تصعيد الحرب التجارية مع الصين من خلال إعلان حالة طوارئ وطنية، ولكنه في الوقت نفسه استبعد حدوث ذلك مع "حقيقة إجراء محادثات تجارية حالياً".





ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات ثقة المستهلك.





وارتفعت أسعار الدولار أمام سلة العملات خلال تعاملات أمس الإثنين، بعد تصريحات دونال ترامب الرئيس الأمريكي بأن الصين ترغب في التفاوض، مشيراً إلى أن الجانبين سوف يعقدان محادثات جادة للغاية، كما أشار إلى أنه قد يؤجل إقرار التعريفات ضد سلع صينية.



