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أحكام بالإعدام لدواعش بقضية "جسر بابل" بالعراق

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:39 ص
أحكام بالإعدام لدواعش بقضية جسر بابل بالعراق
قوات أمن عراقية
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وكالات
 

أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكما باعدام 11 إرهابيا من تنظيم داعش عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي محافظة بابل راح ضحيته عددا من أفراد القوات الأمنية.

 

وأوضحت المحكمة أن الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل وسط العراق ‏نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب".

 

وقالت إن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل، مما ‏أدى إلى مقتل 3 وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه".

 

وأضافت أن "الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالى 18 مليار دينار عراقي"، وقالت إن "الإرهابيين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة".

 

وأكدت المحكمة أنها اجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام ووكلاء المدانين، وأصدرت ‏حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 11 مدانا استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة ‏الاٍرهاب".‏

 

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