الصين ترد علي تصريحات أمريكية: لا يوجد محادثات مع واشنطن
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:36 ص
هالة الشحات
Advertisements
نفي قنج شوانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، وجود أي محادثات هاتفية حديثه بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة. مشيرا إلي أنه يأمل في أن تتوقف واشنطن عن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعًا ملائمة لإجراء محادثات.
وجاء ذلك النفي بعدما تحدث وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، عن اتصال جرى بين الجانبين، لكنه لم يذكر مع من تحديدًا، مما دفع وزارة الخارجية بالخروج للرد من خلال مؤتمر صحفي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع، أمس الأول إبرام صفقة تجارة مع الصين، مشيرًا إلى ما وصفه بتنامي الضغوط الاقتصادية على بكين وفقدان وظائف في الصين.
وجاء ذلك النفي بعدما تحدث وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، عن اتصال جرى بين الجانبين، لكنه لم يذكر مع من تحديدًا، مما دفع وزارة الخارجية بالخروج للرد من خلال مؤتمر صحفي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع، أمس الأول إبرام صفقة تجارة مع الصين، مشيرًا إلى ما وصفه بتنامي الضغوط الاقتصادية على بكين وفقدان وظائف في الصين.
Advertisements
- الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف الترهيب بالشؤون الاقتصادية
- وزير الخزانة الأمريكي: أجرينا محادثات "جيدة للغاية" مع الصين
- وفد أمريكي يتوجه إلى الصين لاستئناف "محادثات التجارة"
- 54.6 مليار دولار فائض ميزان المعاملات الجارية في الصين خلال الربع الأخير من 2018
- ترامب: محادثات التجارة مع الصين "تسير على ما يرام"
- بنس: ترامب "مصمم" على مطالبه اتجاه العلاقات التجارية مع الصين
- بعد تهديدات ترامب.. الصين: لن نرضخ للضغوط الخارجية
- الخزانة الأمريكية: منفتحين على مفاوضات مع الصين
- أسعار النفط العالمية ترتفع والحروب التجارية تقيد مكاسبها
- ارتفاع أسعار النفط 1.3% متأثرة بانخفاض المخزون الأمريكى