الصين ترد علي تصريحات أمريكية: لا يوجد محادثات مع واشنطن



وجاء ذلك النفي بعدما تحدث وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، عن اتصال جرى بين الجانبين، لكنه لم يذكر مع من تحديدًا، مما دفع وزارة الخارجية بالخروج للرد من خلال مؤتمر صحفي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع، أمس الأول إبرام صفقة تجارة مع الصين، مشيرًا إلى ما وصفه بتنامي الضغوط الاقتصادية على بكين وفقدان وظائف في الصين.

نفي قنج شوانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، وجود أي محادثات هاتفية حديثه بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة. مشيرا إلي أنه يأمل في أن تتوقف واشنطن عن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعًا ملائمة لإجراء محادثات.