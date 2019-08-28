كنيسة العذراء بقنا تستضيف ندوة عن كيفية محافظة المرأة على البيئة (صور)

نظمت كنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية بمدينة نجع حمادي وجهاز شئون البيئة بقنا، بالتعاون مع اسقفية الخدمات العامة والادارة العامة للجمعيات الاهلية ووحدة المرأة بوزارة البيئة ندوة للتوعية البيئية بعنوان دور المرأة في الحفاظ على البيئة والقمامة والتخلص الآمن منها والمشاركة في حملة البيئة حياتنا التي يدشنها جهاز شئون البيئة بقنا، بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السلامية بمدينة نجع حمادي.





وذلك ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية الخدمات مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة ومشاركة حملة البيئة حياتنا التي يدشنها جهاز شئون البيئة فرع قنا بكافة مدن محافظة قنا التوعية البيئية عن مفاهيم البيئية والتربية البيئية ومصادر التلوث بكافة أشكاله والحلول المقترحة في الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير والحد من استخدام البلاستيك واعادة تدوير وفوائد التشجير والتنمية المستدامة واهدافها.





وذلك بحضور القس فيلوباتير نعيم كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية، ونرمين روماني عبدالمسيح، وحنان قديس وماري البس ومارينا بشاره خدام ميدان في اسقفية الخدمات بكنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية، والمهندس اسعد محمد مسؤول الاعلام والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة، وحضور ١٠٠ من مصلين وخدام الكنيسة من السيدات.





بدأ فاعليات الندوة القس فيلوباتير نعيم كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية مقدما الشكر لتعاون جهاز شئون البيئة بقنا في نشر الوعى البيئي ومعرفا للحضور ان اسعد محمد رئيس قسم الاعلام والتوعية البيئية، ليكلمنا عن كيفية التخلص الامن من القمامة والمخلفات المنزلية، مؤكدا ما تدعو له المسيحية فالإنسان المؤمن الحقيقي هو من يترجم ايمانه ومعتقداته في صورة سلوكيات يراها الجميع وقد علمنا الكتاب المقدس أنه تنبغي أن نكون مكتفيين في كل شيء ولابد ان نكون واضعين الغد امام عيوننا حاسبين ومستعدين له.





كما أن السيد المسيح كان مواطن صالح في الدولة التي كان يحيا بها اهتم بدفع الضريبة لها عنه وعن تلاميذه ونحن كمواطنين صالحين نحيا في المجتمع ونؤدي ما علينا تجاهه ولا نقبل أن نكون مصدر ضرر للمجتمع ولا لمن يحيا فيه فنحن لا نرمي قمامتنا في الشارع أو في الاماكن الغير مخصصة لها.





حاضر بفاعليات الندوة المهندس اسعد محمد مسؤول الاعلام والتوعية البيئة بجهاز شئون البيئة بقنا، معربا عن سعادته لتعاون الكنيسة ومقدما الشكر القس فيلوباتير نعيم كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية، ونرمين روماني عبدالمسيح،و حنان قديس، ماري البس، ومارينا بشاره خدام ميدان في اسقفية الخدمات بكنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية، وجميع الحضور بالكنيسة.





كما تناول موضوع الندوة دور المرأة بالمنزل في التعامل مع المخلفات بكافة انواعها وتصنيفها الى عضوي واعادة استخدامه كعلف للطيور والمخلفات الغير عضوية اعادة تدوير او وضعها في اقرب صندوق قمامه او تسليمها لجامعي القمامة والحد من استخدام البلاستيك، وايضا تسليم المخلفات الطبية الخطرة الى اقرب وحدة صحية ذلك حتى لا يتم القاء المخلفات بالترع او النيل وعدم حرقها، وتم التعريف بدور جهاز تنظيم ادارة المخلفات والمجهود البارز في دعم محافظة قنا بالمعدات والدعم الفني في منظومة النظافة الجديدة، موضحا ايضا دور المرأة كربة منزل وام في غرس القيم النبيلة لدى اطفالها في القاء المخلفات في المكان المخصص لها وتوجيه الاطفال في المنزل للسلوكيات الايجابية اتجاه البيئة والقمامة، والحفاظ على المسطحات الخضراء وزراعة الاشجار والحفاظ عليها.



