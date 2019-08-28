تركي آل الشيخ يعلن بدء التنسيق لمعرض "أنا عربية" للمصممات العرب

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بدء التنسيق لمعرض “أنا عربية”، مع المدير التنفيذي لشركة التمكين الدكتورة وفاء الرشيد.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تجمعه بالدكتورة وفاء الرشيد.

وأرفق الصورة بتعليق قائلا: “ابتدينا اليوم التنسيق لمعرض أنا عربية مع الدكتورة وفاء الرشيد- شركة التمكين، وندعوا لمشاركة المصممات من كافة العالم العربي، ورونا إبداعكم يا بنات العرب”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، عن مسابقة للمواطنين جائزتها الرئيسة "سيارة 2019" إضافة إلى جوائز أخرى.

وأوضح آل الشيخ أن سؤال المسابقة هو توقع نتيجة مباراة فريقه ألميريا وضيفه هويسكا، التي ستجمعهما، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية الإسباني، كما ستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة، مبينا أن آخر موعد لقبول التوقعات سيكون قبل المباراة.

وفيما يلي شروط المسابقة وفقا لما نشره آل الشيخ عبر حسابه على موقع "فيسبوك":

الآن سأذكر لكم شروط المسابقة:

1. الإجابة الصحيحة على السؤال

2. عمل لايك وشير لهذا البوست

3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:

1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh

2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik

3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/

4. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria

5. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab

6. حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/

7. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij

8. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA