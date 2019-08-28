جامعة النيل الأهلية تخرج اليوم الدفعة الأولى من مشروع VETEN

تشهد جامعة النيل الأهلية اليوم الأربعاء حفل تخرج الدفعة الأولى من مشروع VETENG وهو أحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروعات Erasmus +K2.





صرح الدكتور طارق خليل؛ رئيس جامعة النيل الأهلية؛ أن المشروع يهدف إلى تطوير جيل جديد من الموارد البشرية لدعم المجتمع الصناعي، حيث يتكون المشروع من العناصر البشرية المساهمة بشكل مباشر في العمليات الإنتاجية من المهندسين والفنيين.





وقال الدكتور وائل عقل؛ نائب رئيس جامعة النيل للشئون الأكاديمية؛ ومدير المشروع؛ إن فكرة المشروع الأساسية تقوم على تطوير العلاقة ما بين الفنيين و المهندسين والمجتمع الصناعي. و تبدأ من إصلاح العلاقة المجتمعية ما بين طلبة التعليم الفني وطلبة كليات الهندسة عن طريق إشراكهم في مشاريع مستوحاة من الصناعة.





وأضاف أن المشروع يقوم على الشراكة ما بين ٤ كليات هندسية هم: كلية الهندسة بجامعة النيل و كلية الهندسة بجامعة عين شمس و كية الهندسة بالأكاديمية البحرية فرع أبي قير بالإسكندرية؛ و أخيرا كلية الهندسة بجامعة أسوان، وعدد من المدارس الفنية منها المدرسة الفنية بإمبابة و التي تديرها مؤسسة غبور للتنمية.





وأكد نائب رئيس جامعة النيل للشئون الأكاديمية، أن المشروع لا يخلو أيضا من الإسهام الحكومي حيث يتشارك بالمشروع جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة مما يتيح التوجيه و الإرشاد و ينظم العلاقة ما بين المدارس الفنية و كليات الهندسة.





وفي إطار ضمانة مواكبة المشروع والمناهج المطورة لإحتياجات الأسواق الأوروبية وآخر ما وصلنا إليه من علوم قال الدكتور وائل عقل؛ نائب رئيس جامعة النيل للشئون الأكاديمية؛ ومدير المشروع؛ إنه تم إشراك ثلاث دول أوروبية وهم ألمانيا ممثلة في جامعة كارلسروها و إيطاليا ممثلة في جامعة تورينو و فنلندا والتي كان لها التمثيل الأكبر حيث شارك منها مركز تكنولوجيا التصنيع بتوركو بالإضافة إلى جامعة توركو.





وحاليا يتم تدريب الطلاب ( الفنيين والمهندسين) على المهارات الشخصية المطلوبة لتكوين فريق متكامل لإدارة هذه المشاريع، وأيضا تدبير اللازم من التدريب للمدرسين من المدارس الفنية وكليات الهندسة لضمان نجاح هذه التوأمة و خلق بيئة صحية تساعد على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية.





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مشروعات تخرج طلاب كلية هندسة هليوبوليس تقدم مقترح للمدينة الطبية الخضراء





أعلنت الدكتورة رشا الخولى، نائب رئيس جامعة هليوبوليس وعميد كلية الهندسة، عن مناقشة طلاب قسم العمارة الخضراء بكلية الهندسة جامعة هليوبوليس مشروع تخرج بعنوان "المدينة الطبية الخضراء"، وهو عبارة عن مجمع طبي به منطقة إدارية كبيرة تغطي التوسعات على طريق السويس إلى العين السخنة وربطه بالطرق الإقليمية والتنمية الحضرية ليخدم مليوني شخص تقريباً.





وأضافت الدكتورة رشا الخولي، أن المشروع يطبق مفاهيم الاستدامة المتعلقة بالبيئة والاقتصاد والتي هي الركيزة الأساسية لرؤية مصر 2030، وللمشروع أهداف خاصة وعامة علي حد سواء، والتى شملت إشراك الطلاب في تصميم المباني بأسلوب يحترم البيئة، من خلال معرفة المشاكل البيئية والحلول الاجتماعية والاقتصادية والتصميمية والعمل علي حلها وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات النظرية والبحثية عن المدن الطبية وتحليل جميع مكوناتها للوصول إلى حل تصميمي.





أما الأهداف العامة للمشروع فتتمثل في المساهمة في تقديم خدمة مزدوجة بين الخدمات التعليمية للطلاب في كلية الطب من حيث الجانب العلمي والخدمات العلاجية من ناحية أخرى، والتي يتم توفيرها للمرضى، سواء داخل او خارج الكلية، كما أن المشروع يعد لبنة أولية لعمل البحوث الطبية، والتي من خلالها يمكن إجراء جميع الدراسات العلمية لجميع حالات المرض وكيفية تطويرها.





قام بالعمل على المشروع كل من الطلبة رامي لؤي ومحمد علي وأبانوب ميلاد ومحمود جمال وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد شتيوي رئيس قسم العمارة الخضراء بكلية الهندسة والأستاذ الدكتور محمد مصطفى والمهندسة نرجس شفيق و المهندسة نرمين أشرف.



