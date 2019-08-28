ميدو لا يعرف التعادل أمام "أجانب" الزمالك (تقرير)

يخطط أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة لتحقيق الفوز الرسمي الأول له على الزمالك عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم في ربع نهائي بطولة كأس مصر.





وعاد أحمد حسام ميدو للتدريب في مصر مجددًا، بعد تجربة تدريبية قصيرة مع فريق الوحدة السعودي من ديسمبر 2018 وحتي مارس الماضي، وتولي "ميدو" القيادة الفنية للمقاصة في يونيو خلفًا لـ "جمال عمر" الذي تولي قيادة الفريق بشكل مؤقت في نهاية الموسم الماضي.





الزمالك "عقدة" ميدو





تقابل أحمد حسام "ميدو" مع الزمالك في 3 مواجهاته سابقة خلال قيادته لفريق وادي دجلة، خسر "العالمي" مباراتين، وحسم التعادل نتيجة المباراة الثالثة، سجل دجلة "هدفين"، واستقبلت شباكه 6 أهداف.









المباراة الأولى لميدو أمام الزمالك









أول مواجهة لـ"ميدو" مع وادي دجلة ضد الزمالك كانت خلال لقاء الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وكان يقود (محمد صلاح) الفارس وأقيمت المباراة يوم 29 نوفمبر لعام 2016، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل لدجلة (محمود علاء)، وتعادل (علي جبر) للأبيض.









أما ثاني مواجهات "العالمي" ضد الزمالك كانت في الجولة الـ29 من الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وفاز الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي (إيناسيو) بهدفين مقابل هدف، سجل للزمالك (ستانلي – محمد إبراهيم)، وجاء هدف دجلة عن طريق (عرفة السيد).









آخر مواجهة لـ"ميدو" أمام الزمالك كانت في لقاء الجولة السابعة من الدوري الممتاز موسم 2017-2018 وكان يقود أبناء ميت عقبة المدرب المونتنيجري (نيبوشا)، وانتهت بفوز الفريق الأبيض علي وادي دجلة 3 -0 في المباراة التي جمعتهما يوم 29 أكتوبر 2017، وسجل الأهداف (محمود علاء – محمد أشرف روقة – معروف يوسف).





ويعد ميدو واحدًا من أبناء نادي الزمالك لعب له عدة سنوات لكنه لم يحقق نجاحات تُذكر رفقة الفريق الأبيض، كما تولي "العالمي" القيادة الفنية للزمالك في "ولايتين"، الولاية التدريبية الأولي كانت من 22 يناير وحتي 29 يوليو 2014 وتوج معه بكأس مصر، أما ولايته الثانية كانت قصيرة من 4 يناير وحتي 10 فبراير 2016 ورحل بعد خسارته أمام الأهلي 2-0.









- أرقام "ميدو" في كأس مصر









خاض "ميدو" 10 مباريات في بطولة كأس مصر مع 3 أندية مختلفة (الزمالك "4" – وادي دجلة "4" – الإسماعيلي "2")، حقق الفوز في 8 مباريات، وخسر مباراتين، ولم يتعادل في أي مباراة.









سجلت الأندية التي دربها "العالمي" في بطولة كأس مصر 21 هدفًا، واستقبلت 15 هدفًا.









وحقق "ميدو" إنجازًا تاريخيًا بعد تتويجه بكأس مصر موسم 2013- 2014 مع الزمالك، حيث أصبح أصغر مدير فني يُحقق بطولة رسمية في تاريخ الكرة المصرية، حيث قاد الفارس الأبيض للفوز علي سموحة 1-0 في المباراة النهائية للبطولة.





تشكيل من أبناء الأهلي والزمالك مع المقاصة ضد القلعة البيضاء





يصطدم نادي الزمالك بعدد من لاعبيه السابقين وبعض ممن لعب للأهلي في مباراته مساء اليوم أمام مصر المقاصة ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.





نجوم في المقاصة لعبوا للأهلي والزمالك





- أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة كان لاعبًا ومدربًا للزمالك





- أحمد عادل عبدالمنعم حارس الأهلي السابق





- شريف حازم سبق له اللعب في خط دفاع الأهلي





- هاني سعيد لعب كان لاعبًا في الزمالك





- مصطفى شبيطة كان لاعبًا في الأهلي





- صلاح ريكو كان لاعبًا في الزمالك





- ميدو جابر سبق له اللعب للأهلي





- محمد إبراهيم سبق له اللعب للزمالك





- صلاح عاشور سبق له اللعب للزمالك





تاريخ مباريات الزمالك والمقاصة





- تقابل الزمالك مع مصر المقاصة في 12 مباراة جاءت جميعًا في بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الفريق الفيومي في 6 مباريات (منها فوزًا اعتباريًا بعد إنسحاب الزمالك)، مقابل 5 إنتصارات للفارس الأبيض، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة وحيدة بينهما.





- سجل الزمالك 19 هدفًا خلال مواجهاته ضد المقاصة، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا (منها هدفين اعتباريين بعد إنسحاب الزمالك).





- أول مواجهة جمعت الزمالك والمقاصة كانت في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2010-2011، وأقيمت يوم 2 أكتوبر لعام 2010، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 3 وهي المباراة الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ مواجهات الفريقين.





- أيمن حفني لاعب الزمالك الحالي هو صاحب أول هدف في مواجهات الفريقين، وكان يلعب وقتها ضمن صفوف مصر المقاصة، بينما محمود عبد الرازق "شيكابالا" هو صاحب أول أهداف الفريق الأبيض في شباك المقاصة وذلك في أول مباراة بينهما عام 2010 وانتهت بفوز الزمالك 4-3.





- يتقاسم الخماسي (حسين الشحات - جون انطوي - عمر النجدي - محمود كهربا - أحمد جعفر) لقب هداف مواجهات الزمالك والمقاصة، وسجل كل منهما هدفين.





- 5 لاعبين أجانب فقط سجلوا أهدافًا خلال مواجهات الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للمقاصة، المغربي عمر النجدي "هدفين"، والغاني جون أنطوي "هدفين"، بينما سجل للزمالك السوري مؤيد العجان "هدف"، والكونغولي كاسونجو "هدف"، والتونسي فرجاني ساسي "هدفين".





- التعادل السلبي لم يحدث خلال 12 مواجهة جمعت الزمالك مع المقاصة منذ موسم 2010-2011، بينما تحقق التعادل الإيجابي مرة وحيدة بنتيجة 2-2 وذلك في المباراة التي جرت بين الفريقين في 2 يناير لعام 2016 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز موسم 2015-2016.





- مواجهة وحيدة جمعت الزمالك مع المقاصة في شهر "أغسطس" وذلك في 16 أغسطس 2018، بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز بالموسم الماضي، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله "كابونجو كاسونجو".





- أكبر انتصار للزمالك ضد مصر المقاصة، كان بنتيجة 4-1 في مباراة الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، وسجل أهداف الأبيض محمود علاء "هدفين"، وفرجاني ساسي "هدفين"، أما أكبر انتصار للفريق الفيومي كان في الدوري عام 2017 وفاز بنتيجة 3 -1 .





- لعب العديد من اللاعبين ضمن صفوف الفريقين (الزمالك والمقاصة) أبرزهم: أيمن حفني - محمد مسعد – عماد فتحي – حسني فتحي – نانا بوكو – دونجا – أحمد داوودا – صلاح عاشور – أحمد مجدي – محمد رمضان.





- آخر مواجهة جمعت الزمالك مع المقاصة كانت في الدور الثاني من الدوري المصري بالموسم الماضي، وفاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 1.















