4 تحديات في انتظار نيمار مع برشلونة
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:57 ص
حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أقتراب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.
وذكرت التقارير، أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حضر اجتماع ناديه مع إدارة نادي برشلونة الإسباني، من أجل حسم الموقف النهائي للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الباريسي، سواء بالرحيل عن الفريق أو رفض العرض ومواصلة استمراره داخل جدران حديقة الأمراء.
وفي حالة إتمام تعاقد برشلونة مع نيمار، وعودته لصفوف البلوجرانا من الجديد، فمن المنتظر أن يواجه نيمار العديد من التحديات داخل الفريق الكتالوني، نرصدها لكم في السطور التالية:
- التغلب على الضغوطات: فمن المنتظر أن تسلط وسائل الإعلام الإسبانية الضوء على نيمار، مما يزيد الضغوطات على اللاعب البرازيلي، خاصة بسبب المقابل المادي الكبير للصفقة.
- كسب ثقة الجماهير: يأمل نيمار في كسب ثقة جماهير برشلونة الإسباني سريعًا خاصة في ظل غضب بعض جماهير النادي الكتالوني على طريقة رحيل اللاعب إلى باريس سان جيرمان، ورفضهم التعاقد معه مجددًا.
- حجز مكان أساسي: يبدو أن الأمر لن يكون سهلاً على نيمار لحجز مقعد أساسي بسبب وجود كتيبة مدججة بالنجوم داخل أروقة النادي الكتالوني، حيث يجد منافسة قوية نظرًا لامتلاك خط وسط هجومي ناري يتمثل في الفرنسي عثمان ديمبلي، ومواطنه أنطوان جريزمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي، وكارلس بيريز، ورافينيا الكانتارا.
- حصد لقب دوري أبطال أوروبا: يعد لقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" من أكبر تحديات نيمار مع البلوجرانا، حيث تأمل جماهير النادي الكتالوني في التتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ فترة طويلة.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة نادي برشلونة تتطلع لحسم صفقة الدولي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قام بتقديم العديد من العروض، ولكنها رفضت من قبل إدارة الفريق الباريسي، ليتقدم بعرضين جديدين وهما الحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي بالإضافة لمبلغ 40 مليون يورو، واشتمل العرض الثاني على التوقيع مع اللاعب في الموسم القادم مقابل 170 مليون يورو.
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