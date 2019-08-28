جامعة عين شمس تحصل على شهادة الجودة "أيزو"



وكان ذلك بحضور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ونظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والاستاذ سمير عبد الناصر امين عام الجامعه والامناء المساعدين ومديري الادارات بجامعه عين شمس.



واعضاء فريق الشركة المانحة انترتك وهم المهندس عادل بسيوني رئيس الفريق والمهندس عبد الرحمن عليان والمهندس فوزى راشد والمهندس السعيد يوسف ورشا خفاجى مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، حيث أعلن رئيس الفريق المهندس عادل بسيوني تجديد منح جامعة عين شمس للايزو ٩٠٠١_٢٠١٥

حيث أفاد إن جامعة عين شمس استطاعت أن تتميز في خلال فترة وجيزه في تطوير مؤسساتها الإدارية واستطاعت التغلب على مشاكلها مع إيجاد الحلول لها.





وأضاف مهندس عادل إن الجامعة هذا العام اختلفت وتطورت تطورا كبيرا وملحوظا عن الأعوام السابقة حيث يوجد طفرة كبيرة وواضحة في شتى المجالات داخل الهيكل الإداري للجامعة.



وقد أوصى قيادات الجامعة بضرورة عمل وحدات استشارية في جميع التخصصات العلمية والبحثية نظرا لما تمتلكه الجامعة من قامات وعلماء في شتى المجالات كى يستفيد بها المجتمع المدني والدولة حتي يكون لجامعة عين شمس الصدارة والاسبقية في هذا العمل الوطنى مستقبلا.



هذا وافاد الاستاذ سمير عبد الناصر عثمان امين عام جامعه عين شمس حرص الجامعه الدائم على تجديد حصولها على جودة النظام الاداري الايزو ٢٠١٥_٩٠٠١ حيث تم اتخاذ كافه الاجراءات التصحيحية مع تعديل دليل الإجراءات لتتناسب مع التطوير المستمر والذي يعد هو اساس الجوده بالاضافه لحرص الجامعه على تحقيق رضا العميل والذي يعتبر أساس أى مؤسسه محترمة.



كما اكد سعى الجامعه لتحقيق كافه رغبات وتوقعات عملائها حيث حرصت على تجديد حصولها على نظام الايزو ١٤٠٠١ وهو نظام جودة الاداره البيئية والتي تهدف للقيام بكافه المعايير البيئيه مع الحفاظ على البيئه بالاضافه إلى التوعيه باهميه الترشيد في كافه المجالات مثل الترشيد في مجال الطاقة والوقود كهرباء مع ترشيد الشراء بحيث يتم الشراء طبقا للاحتياجات الحقيقيه لتوفير الموارد الماليه للاستفاده بها في مجالات اخرى مع توفير الاستخدام لكافه الادوات الكتابيه والمستلزمات التي يتطلبها العمل الاداري وبالتالي الاستغلال الامثل للموارد المتاحه سواء كانت بشرية أو بيئية أو تكنولوجية وهو هدف رئيسي لرئاسه الجامعه تحت قياده الاستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعه والساده النواب والامين العام والساده الامناء المساعدين.



وأشار عبد الناصر أنه يتم الان تعظيم الاستخدام الامثل للموارد المتاحة بكل مؤسسات الجامعه بهدف الاستمرار نحو الأفضل دائما.



نرشح لكم: مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس يعقد دورة لإعداد القادة





يعقد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT دورة لإعداد القادة.



تعقد الدورة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء؛ في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2019، من 2 ظهرًا حتى 8 مساءً.



وتناقش الدورة الفرق بين القائد والمدير، وأنماط وخصائص القادة ومهارات القائد المبدع، وتحليل أنماط الشخصية DISC، ومهارات وأشكال التفاوض الفعال، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى عملية التفاوض، ومهارات إدارة الأزمات مراحل تنفيذ إدارة الأزمات والتمييز بين اتخاذ وصناعة القرار وخطوات تطبيق مراحل اتخاذ القرار وإدارة الصراع، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة.



يتخلل جميع المحاور السابقة ورش عمل وتدريبات عملية متنوعة.



يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من جامعة عين شمس ومن مركز تعليم الكبار والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب (20 ساعة تدريبية)، مع إمكانية الحصول على الشهادة باللغة الإنجليزية.



واستقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فرق جوالة الجامعات المصرية والعربية المشاركة فى الدورة الكشفية القمية الثلاثون لجوالة الجامعات المصرية والعربية والتى تنظمها الجامعة بكلية الزراعة في الفترة من 20 وحتى 29 اغسطس الجاري وذلك خلال زيارتهم لقصر الزعفران بجامعة عين شمس.



وحرص الدكتور محمود المتينى الى الاستماع الى إستفسارات أفراد العشيرة وقام بتوجيه بعض النصائح والارشادات والتى شدد على سرعة تنفيذها على ارض الواقع كما اطمئن على جميع الأفراد فى المعسكر من الناحية الصحية والنفسية وعلى الوجبات الغذائية المقدمة لهم ومدى جودتها.



وأعرب عن سعادته البالغة أثناء إستماعه لمطالب الطلاب فى الجوالة الكشفية والتي قدمها أعضاء الفرق.



وأكد المتينى على امتنانه لأعضاء الجوالة لتميزهم وحرصهم الدائم على رفع اسم مصر.



وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية فى بهو القصر ويذكر ان الدورة الكشفية القيمة الثلاثون لجوالة الجامعات المصرية والعربية تعد اكبر تجمع كشفى لمرحلة الجوالة على مستوى الجمهورية مصر العربية ينافس فيها الشباب فى المجلات الكشفية والفنية والثقافية والرياضية والمساعدة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقوم الدورة على اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبمشاركة 14 جامعة مصرية و3 جامعات عربية هم السعودية وتونس وليبيا بكلية الزراعة جامعة عين شمس.



في سياق اخر يعقد مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس لجنة لاعتماد المدربين وذلك يوم ٧سبتمبر القادم بمقر المركز بالمدينة الجامعية.



يشترط للمتقدم للاعتماد أن يقدم شهادة دورة إعداد المدربينToT بإعتماد جامعة حكومية لاتقل عن خمسين ساعة تدريبية وصورة من شهادة احدث مؤهل دراسى واحضار الأصل للاطلاع عليه كما يشترط للمتقدم إحضار السيرة الذاتية وصورة شخصية وتسلم جميع المستندات قبل عقد اللجنة فى موعد أقصاه الخميس الموافق ٥ سبتمبر ٢٠١٩.



وفي سياق آخر أعلنت الدكتور سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس عن تكليل مجهودات الجانبين المصري والبرتغالي مع مطلع العام الدراسي القادم ٢٠١٩-٢٠٢٠، بتفعيل قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثلة عن الحكومة البرتغالية ؛ ليصبح منارة ثقافية تشع بنور ثقافتها عبر العالم، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأشارت إلى أن اللغة البرتغالية تكاد تضاهي اللغة العربية من حيث عدد متحدثيها في العالم ؛ حيث تصل نسبة متحدثيها على الكوكب قرابة 260 مليون نسمة، وهناك خمس دول في افريقيا يتحدثون البرتغالية كلغة أولي موضحة أن القسم يقبل الطلاب من دارسي اللغة الفرنسية أو الإسبانية أة الإيطالية كلغة ثانية فى مرحلة الثانوية العامة، ويشترط حصول الطالب على أعلى درجة في اللغة الثانية والمفاضلة بالمجموع الكلي.





فى ظل سعى جامعة عين شمس الدائم لتطوير مؤسساتها الإدارية، استطاعت الجامعة أن تحصل علي ثقة الجودة مرة أخرى حيث تم التجديد لها اليوم شهادة الجودة أيزو ٢٠١٥-٩٠٠١.