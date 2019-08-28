رامي صبري: هذه شروطي لـ"دويتو" شعبي

قال المطرب رامي صبري، إنه يرى ظاهرة تقديم مطربين كبار "دويتو" مع مطربين شعبيين، خطوة ذكية، خاصة أن الغناء الشعبي له جمهور كبير جدًا.





وأكد خلال تصريحات صحفية، أنه ليس لديه أي مانع نهائياً في خوض هذه التجربة مع مطرب شعبي مميز.





وأوضح: لكن أنا كمطرب لي شكل والجمهور يحبني فيه، فيجب مراعاة بعض الشروط في حالة تقديمي لدويتو مع مطرب شعبي، ولابد أن يكون مناسبا لي ولمهنج غنائي حتى لا أخرج عن المألوف".





ومؤخرًا نشر رامي صبري صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز عبر حسابه على "إنستجرام" خلال قضائه، إجازة الصيف بأحد الشواطئ المصرية، بصحبة المخرج سامح عبد العزيز.





ولاقت الصورة إعجاب متابعي، رامي صبري، حيث قاموا بمشاركة الصورة على نطاق واسع.





ويستعد رامي صبري لطرح كليب من ألبوم جديد، وهى أغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري.





من ناحية أخرى طرح رامي صبري مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".





وفي سياق آخر يستعد صبري لإحياء حفل غنائي ضخم غدًا في الساحل الشمالى وذلك علي هامش الإحتفالات بنجاح ألبومه الغنائي الجديد"فارق معاك".





وسيقدم رامي، في الحفل مجموعة من اجمل اغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث من المؤكد أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.





جدير بالذكر أن ألبوم رامي صبري "فارق معاك" يضم 12 وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".





وحقق الألبوم نجاجا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" فور طرحه.







