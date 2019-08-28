أحمد الفيشاوي يتدرب استعدادا لفيلمه الجديد (فيديو)

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو خلال تدربه على الملاكمة استعدادا لفيلمه الجديد، غير أنه لم يذكر أي تفاصيل خاصة بالفيلم.

وعلق على الفيديو قائلًا: "التدريب الآن على فيلمي الجديد. متحمس لمشاركتك المزيد من الأخبار".





وعلى جانب آخر صرحت محامية الفيشاوي، سناء لحظي، أن موكلها سيقوم بسداد قيمة النفقة الخاصة بابنته وقيمتها 230 ألف جنيه.





وكشفت في تصريحات صحفية عن مفاجأة أن النفقة التي سيدفعها الفيشاوي لجدة لينا غير مستحقة، حيث أن لينا موجودة منذ خمس سنوات برفقة والدتها في لندن.





وأوضحت أنها ستحرك دعوى قضائية لإثبات ذلك، كما سنقدم للمحكمة كافة الأوراق التي تؤكد أن لينا، لم تأت لمصر خلال السنوات الخمس الماضية.





كانت مهندسة الديكور هند الحناوي، صرحت بانها قامت بتحريك دعوى قضائية عبر محاميها المستشار شعبان سعيد، ضد طليقها ووالد ابنتها أحمد الفيشاوي.





واتهمته هند الحناوي، الفيشاوي، في تصريحات صحفية بالسب والقذف ومطالبته بتعويض مادى كبير لما لحق بها من أضرار بالغة بسبب تعرضه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى دون أى دوافع إلا لحصولها على حكم نهائى بحبسه لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا منذ فترة كبيرة، رغم علمه وتوقيعه وموافقته بأن تدرس فى لندن عاصمة انجلترا وهو نفس المكان الذى ستناقش فيه هند الحناوى رسالتها للحصول على الدرجة العلمية الدكتوراه.





وأشارت "الحناوي" أنها لن ترد على "الفيشاوي" بطريقته وبينهما القضاء، وناشدت هند الحناوي، نقابة الممثلين ونقيبها وكافة جهات الدولة فى سرعة تنفيذ العدالة واعلاء كلمة القانون بتسليم المتهم أحمد الفيشاوى لمباحث تنفيذ الأحكام لدفع النفقة ووقتها كل شىء سينتهى.





وأكدت أنها لاتريد حبسه ولن يرضيها وأخلاقها أن يسجن والد ابنتها رغم أن الحكم نهائى وبات، وأشارت الحناوى، أن طليقها يمتلك ثروة طائلة فى البنوك ورغم ذلك يتهرب من الانفاق على ابنته ويعانى مشاكل كبرى من الضرائب فى مصر.





وفي المقابل فتحت محامية الفنان أحمد الفيشاوي، النار على هند الحناوي طليقة "الفيشاوي"، وذلك حسب قضيتها الأخيرة المرفوعة علي موكلها.





وأضافت خلال لقائها في برنامج "آراب وود" أنه اتفق مع والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي دفع المصاريف وكان يرسلها خلال الحساب البنكي لوالدة ابنته لينا.