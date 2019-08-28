أغنية أبو الجديدة تسجل مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي (فيديو)





سجلت أغنية المطرب أبو، الجديدة "عيش يا قلبي"، عدد مشاهدات مرتفع خلال 3 ايام فقط من طرحها للجمهور للمشاهدة والاستماع.





وتخطت مشاهدات الأغنية 867,971 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





يذكر أن الأغنية من كلمات أبو ومحمد سرحان وألحان وتوزيع مينو ومن إخراج المخرج اللبناني الكبير فادى حداد.





وشارك في التصوير الفنان اللبناني القدير رفيق على احمد والفنانة فاليري ابو شقرا.





وعقد الفنان "أبو" مؤتمرا صحفيا، أمس بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن إطلاق أغنيته الجديدة "عيش يا قلبي" والتي تعد بداية التعاون الفني بين "أبو" وشركة جاما ميوزك للإنتاج الفني والمنتج محمد جابر، والأغنية من كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو.





وخلال المؤتمر قال "أبو": إنه يحرص على اختيار أفكار فنية خارج المألوف لا تقتصر على الموضوعات الرومانسية والعاطفية، فالقصة الجيدة من المهم أن يرويها الناس، بكتابة كلمات الأغاني أو تلحينها وبالطبع غناءها، ومن خلال الفن يحاول تقديم القصص والتجارب المختلفة مثل الغربة والإقبال على الحياة، وحتى الفخر بحضارتنا وأصولنا، وإن مصر على مدار التاريخ هي منبع الفن.





وأضاف "أبو" أغنية "عيش يا قلبي" تقدم تجربة إنسانية حقيقية صادقة، وتتماشى مع طبيعة الأفكار التي يقدمها في أعماله، مشيرا إلى أنه عمل في مجال التجارة منذ كان طالبا في المدرسة، حيث رباه والده على حب العمل والتأكيد على أهميته في خلق مكانة الإنسان، وهو ما اكسبه خبرة وجعله منفتحا لتقديم أفكار وموضوعات مختلفة في مجال الفن.





وأكد "أبو": " أغنية "عيش يا قلبي" هي قصة رومانسية لكنني من خلالها أوجه رسالة للناس أن يستمعوا لقلوبهم، يضعون لأنفسهم أهدافا يسعوا لتحقيقها وهم يستمتعون بكل لحظة يحققون فيها طموحاتهم، وقد انتهينا من تصوير الأغنية في لبنان مع المخرج فادى حداد، وشاركنا لأول مرة في الفيديو كليب الفنان المسرحي الشهير رفيق على أحمد، والفنانة وملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا".





وخلال المؤتمر أعلن "أبو" عن توقيع عقد مع شركة جاما ميوزك للإنتاج الفني والتوزيع وستكون أغنية "عيش يا قلبي" بداية التعاون الفني بينه وبين الشركة.





وصرح محمد جابر المدير العام لشركة جاما ميوزك: " يقدم "أبو" نوعا مختلفا من الأغنيات، فهو حريص على تنوع الموضوعات التي يقدمها، ويعطى اهتماما حقيقيا للاستماع للناس وتجاربهم ما يخلق لديه مخزونا من الأفكار التي يسعى لتقديمها من خلال أغنياته، كما أنه مستمع جيد لكل ألوان الموسيقى لذلك فهو يخرج بمنتج فنى متميز ومختلف عن السائد، ومن خلال تعاملي الفني من قبل مع "أبو"، حيث شاركت في عمليات التوزيع لأغنية 3 دقات، لمست عن قرب جرأته وجديته وصدقه فيما يقدمه من أعمال، لذا كنت حريصا أن يكون "أبو" أول فنان يوقع عقد مع شركة جاما ميوزك للإنتاج الفني وستكون أغنية "عيش يا قلبي" بداية تعاوننا".





كما أعلن "أبو" خلال المؤتمر أن شركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية ستكون الممثل الإعلامي له خلال الفترة المقبلة حتى يتفرغ بشكل كامل للعمل على مشروعاته الفنية القادمة.

