صحة المنوفية تنظم ندوة تدريبية علي برنامج الترصد القائم على الحدث

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، اليوم، أن الإدارة العامة للوبائيات والترصد بوزارة الصحة، وبالتعاون مع إدارة الترصد بمديرية الصحة بالمنوفية تحت رعاية الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، والدكتور محمد العسكري، مدير الطب الوقائي، نظمت ندوة تدريبية علي برنامج الترصد القائم علي الحدث.



وشملت الندوة تعريف الترصد القائم على الحدث انواعه وسائل الاتصال الخاصه به ودوره في الاكتشاف المبكر للأحداث الطبية وكيفية التعامل معها ومدي تأثيره علي تجنب المشاكل الصحية واتخاذ الإجراءات الوقائية لتلك الأحداث وتخلل التدريب عرض وتحليل لبيانات وانجازات إدارة الترصد بالمديرية وعدد الأحداث الصحية التي تم التعامل معها خلال العام الحالي، وقامت بعرضه الدكتورة عبير نشأت، مدير إدارة الترصد بالمديرية، هذا وتستمر المديرية في مواصلة كل ما تراه مناسبة لخدمة صحة أبناء المحافظة وتجنب اي ضرر صحي من خلال الإدارة العامة للطب الوقائي.



وتأتي الندوة بالتزامن مع تنظيم عدد من الندوات الآخرى بمديرية الصحة، منها دورة الطب القائم على الدليل من قسم البحث العلمي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية تحت برعاية الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبمتابعة الدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، والدكتور عبدالبارى العجيزى، مدير عام إدارة الطب العلاجى، والدكتور ناصر ابوحسين، مدير عام إدارة الصيدلة، حيث قام قسم البحث العلمي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بتنظيم دورة تدريبية بحثية بعنوان Evidence Based Medicine الطب القائم على الدليل.



وذلك بحضور عدد من الباحثين والمتدربين وأعضاء فريق التدريب بديوان المديرية، وقد حاضر بالمحاضرة الافتتاحية الأستاذ الدكتور ناصر عبدالباري، أستاذ ورئيس قسم الأورام والطب النووي، ووكيل كلية الطب جامعة المنوفية بعنوان Scientific research..so what، متحدثا فيها عن أهمية البحث العلمى وضرورة خلق بيئة محفزة لأنشطة وتدريبات البحث العلمى والنشر العلمى والخطوات الرئيسية الممنهجة لنشاط البحوث.



وقد سبقتها ندوة تثقيفية للتعريف بالمبادرة الرئاسية صحة المرأة المصرية، تحت رعاية السيد الدكتور نصيف حفناوي وكيل الوزارة وبحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية الندوة التثقيفية للتعريف بمبادرة السيد رئيس الجمهورية (صحة المرأة المصرية) بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم والتي ستنطلق فاعليتها بالمحافظة في أول أكتوبر القادم ولمدة شهرين، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية وأحمد فوزي مدير عام مديرية الثقافة والدكتورة هالة علام مدير إدارة التربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية والدكتور ممدوح عبد الحليم منسق المبادرة والدكتور محمد العسكرى مدير الوقائى.



حيث أكد مدير عام ثقافة المنوفية إلي أنه سيتم تنظيم عدد 24 محاضرة تثقيفية للتعريف بالمبادرة وشرح أهدافها الذي يضمن نجاحها في كافة مراكز المدن والقري في الفترة من 25وحتي 29 من أغسطس الجاري بمشاركة مديريات الثقافة والصحة والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي وإدارة المرأة بالديوان العام.



هذا وقد أفادت وكيل مديرية الشئون الصحية بأنه من المقرر إنطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية (الست المصرية.. صحة أهل مصر) بالمحافظة في الفترة من 110 وحتي 30 ديسمبر 2019، وأشارت إلي أن المبادرة تستهدف فحص مليون و326 ألف سيدة فوق سن ال 18 سنة من خلال الفحص في 243 وحدة صحية موزعة علي مستوي المحافظة بما يتيح وصول المواطنين بسهولة ويسر تحت إشراف 249 فرقة للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج بمراكز علاج الاورام والكشف عن مرض السكري وإرتفاع ضغط الدم والسمنة والإهتمام بالصحة الإنجابية.



من جانبه أشار اللواء علاء يوسف علي أن تنظيم تلك الندوة يأتى إيمانًا بأهمية ودور المرأة فى المجتمع وتأييدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدأ علي توفير كافة سبل الدعم لإنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل العقبات التي تواجهها.