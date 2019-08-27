تعليم دمياط يكرم معلمين بلغوا السن القانوني للمعاش (صور)



عقدت محافظ دمياط، اليوم الاثنين، إجتماعا مع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد (٢٠٢٠-٢٠١٩)، والمقرر بدءه ١١ سبتمبر المقبل، لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، و٢١ سبتمبر للمراحل التعليمية الأخرى، وكذلك التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.



كما وجهت محافظ دمياط بسرعه الانتهاء من أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة وتطوير المدارس وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشددة على التأكد من تطبيق معايير الأمان والسلامة وتشكيل لجان لمتابعة تلك الأعمال بصفة يومية.



كما أكدت محافظ دمياط، قيامها بجولات مفاجئة للمرور على المدارس مطلع الشهر القادم، للتأكد من إتمامها بالشكل المطلوب.



كما كلفت المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ببذل أقصى الجهود لنجاح هذا العام الدراسى والعمل على توفير كافة المتطلبات الأساسية للطلاب.







قررت محافظ دمياط، اليوم الإثنين، النزول شهر عن السن المحدد بالقبول بالصف الأول الابتدائي وذلك حتى مواليد ٢٠١٣ اكتوبر ٣١، بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول.



وأكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجود أماكن شاغرة بالصف الأول الابتدائي ببعض مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الادارات التعليمية، لافتا إلى أن موافقة الدكتورة، محافظ دمياط، جاءت تحقيقا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الالزامى للعام الدراسى ٢٠٢٠٢٠١٩.



وتتلقى الإدارات التعليمية بالمحافظة، العشر الملفات المقدمة إليها، وتنسيقها على المدارس التابعة لها، والمتاح بها أماكن شاغرة.

أكد "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه يتابع سير امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة من خلال تواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مع كافة غرف العمليات الفرعية المتواجدة في الإدارات التعليمية العشرة وغرفة عمليات ديوان المحافظة، لافتا أنها لم تتلق أية شكاوى خاصة بصعوبة الامتحان.



وأضاف "وكيل الوزارة" أنه مقيد في امتحان الديناميكا 62 طالب وطالبة أدى منهم 56 طالب الامتحان، كما قيد في امتحان الاقتصاد 46 طالب وطالبة وأدى منهم 39 طالب الامتحان وذلك في 10 لجان على مستوى المحافظة.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات والتصدي لأية شكاوى أو مختلفات تعوق الامتحانات.





أكد السيد احمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط،اليوم الإثنين، أنه تم اليوم إجراء تحليل مخدرات للعاملين بديوان المديرية لعدد 162 موظف، وأسفرت نتائج التحاليل عن سلبية جميع من تم إجراء التحليل لهم.



وذلك في إطار تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات محافظ دمياط، وتحت رعاية الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان،والمستشار حسن حراك مستشار الصندوق.



كما أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه يتابع سير امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة من خلال تواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مع كافة غرف العمليات الفرعية المتواجدة في الإدارات التعليمية العشرة وغرفة عمليات ديوان المحافظة، لافتا أنها لم تتلق أية شكاوى خاصة بصعوبة الامتحان.



شهد السيد احمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط،اليوم الثلاثاء، حفل يوم الوفاء للأستاذ محمد محمد ضلول، وصفاء يوسف باشا لبلوغهما السن القانوني للمعاش.جاء ذلك بحضور الاستاذ عبد الرازق الزيني وكيل المديرية والاستاذ سمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية والاستاذ يحيي توما مدير عام الخدمات ولفيف من القيادات التعليمية والعاملين بمديرية التربية والتعليم بدمياط.شمل الحفل بعض الفقرات الغنائية والشعرية وكلمات الشكر والتقدير من الحضور.وخلال كلمته قدم "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير للمحتفى بهما ضاربا بهما مثال للجد والإخلاص والتفاني في العمل، مقدما شهادات التقدير ودروع المديرية تقديرا لجهودهم المبذولة طوال حياتهم الوظيفية متمنيا لهم دوام التوفيق ووافر الصحة.أكد السيد سويلم، وكيل وزراة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، أن اللجنة انتهت من مقابلة عدد 185 من العاملين بالتربية والتعليم، وعدد 18من المتقدمين من خارج التربية والتعليم لشغل وظائف الأمن والعمال والأطباء بالمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة.وأشار "سويلم" أن لجنة المقابلات الشخصية اتسم عملها بالشفافية والمصداقية والأمانة المهنية، وتطبيق كافة معايير التقييم وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك، لضمان الاختيار الصائب فى شغل الوظائف.يأتى ذلك فى إطار البروتوكول الذى تم بين مؤسسة المدارس الرسمية الدولية بمصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.