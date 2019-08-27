نادية مصطفى تبدع في حفلها بمهرجان القلعة (صور)

استقبل مسرح محكى القلعة، منذ قليل الحفل الغنائي للفنانة نادية مصطفى، والمنظم ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة الذين حرصو على حضو حفل مطربتهم المفضلة بعد غياب طويل.





حيث قدمت الفنانة نادية مصطفى مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى منها "سلامات، الصلح خير، مسافات، جاى فى إيه" وغيرها، ليتفاعل معها الحاضرين بالتصفيق والهتفات المدوية الذي ملأت ارجاء المسرح.





يذكر أن آخر ظهور إعلامي للفنانة نادية مصطفى، كان أثناء انتخابات نقابة المهن الموسيقية، بصحبة زوجها الفنان أركان فؤاد، وصرحت أنها ستنتخب الفنان هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين.





ونادية مصطفى (27 أكتوبر 1963 -)، مغنية مصرية، بدأت مشوارها الغنائي عام 1982، اشتهرت من خلال أغنية "سلامات" التي حققت نجاحًا آنذاك، وهي متزوجة من المغني السوري أركان فؤاد ولها منة ثلاثة بنات.





ومن اعمالها الشهيرة "مسافات، بكل لغات العالم، جوابات، جي ف إيه، الصلح خير"، من كلمات مصطفى الشندويلي، وألحان حسن نشأت.





"إلاّ رؤياك"، "لأ ده كتير"، "جمال إسكندرية"، وكلها من ألحان بليغ حمدي.





"قلت إيه"، "شدّوني عنيك"، وكلاهما من ألحان حلمي بكر.





"سلامات" لحن طه العجيل.





كما أنها غنت أغاني وطنية مصرية من أجمل الأغاني الوطنية مشاركة مع الفنان مدحت صالح.





وكان الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، قال في تصريحات سابقة إنه تمت زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إلى 5 منافذ، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الـ28 من المهرجان ولاستيعاب أكبر قدر من الجمهور خلال حفلات المهرجان المتنوعة.





وأضاف صابر أن المنافذ ستبدأ عملها في الساعة الرابعة مساء وأنه سيتم دخول الجماهير ابتداء من الخامسة مساء لمنع التكدس أمام باب القلعة.





وأوضح أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون.





مؤكدًا إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان ما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها تماشيًا مع الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصرى.

وكان وزيرا الثقافة والآثار قامو بتكريم، 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربي وهم:





الفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، والفنانة نادية مصطفى، والدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني، والفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا الدكتورة سحر حلمي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، عبده أبو المجد، أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي، المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.





وتستمر فعاليات المهرجان داخل قلعة صلاح الدين، لمدة 15 يومًا يقام خلالهم 42 حفلا غنائيا لكبار نجوم الطرب ومنهم "محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، مجد القاسم، هشام عباس، الموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.