البورصة الأمريكية تغلق على خسائر وسط تعقد المفاوضات التجارية مع الصين
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:09 م
رويترز
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تراجعت وول ستريت يوم الثلاثاء تحت ضغط
الأسهم المالية، حيث أثار الانقلاب الشديد لمنحنى العائد مخاوف من حدوث ركود
أمريكي، بينما لا تزال الضبابية تطمس أي علامات على التقدم في مفاوضات التجارة بين
الولايات المتحدة والصين.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 120.93
نقطة أو 0.47 % إلى 25777.9 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500
بمقدار 9.22 % أو 0.32 بالمئة إلى 2869.16 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 26.79 نقطة
أو 0.34 % ليصل إلى 7826.95 نقطة.
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