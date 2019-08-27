أسعار النفط العالمية ترتفع والحروب التجارية تقيد مكاسبها

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكن المخاوف من حدوث ركود والضبابية التي تكتنف الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين كبحتا المكاسب.

وصعد خام القياس العالمي برنت 81 سنتا بما يعادل 1.4 % ليبلغ عند التسوية 59.51 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار أو 2.4 % لينهي الجلسة عند 54.93 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت أكثر من مليوني برميل الأسبوع الماضي، بحسب ما أظهره استطلاع أجرته رويترز قبل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ونشر تقرير الحكومة يوم الأربعاء.





وقال بوب ياوجر مدير عقود الطاقة الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك إن الانخفاض المتوقع في المخزونات وسط معدلات قوية لاستهلاك المصافي يدعم أسعار الخام.





وتذبذبت سوق النفط خلال الجلسة بفعل تأرجح وول ستريت التي تضررت من انخفاض الأسهم المالي، في حين طغى تجدد المخاوف من حدوث ركود أمريكي على حالة التفاؤل التي سادت في أوائل التعاملات بشأن حل النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.





وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق، بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تود تسوية النزاع من خلال مفاوضات ”هادئة“.

لكن المخاوف المتعلقة بالتجارة تجددت يوم الثلاثاء بعدما أعادت وزارة الخارجية الصينية التأكيد على أنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثا بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة، مبدية أملها في أن تُوقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعا ملائمة لإجراء محادثات.





ونزلت أسعار النفط نحو 20 بالمئة من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل نيسان، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.