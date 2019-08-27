الكشف عن رصد حشرة "القراد" في قريتين بالمنوفية

كشفت محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن رصد ظهور حشرة القراد بقرية كفور الرمل مركز قويسنا وقرية طوخ طنبشا ببركة السبع، وعلي الفور أصدر المحافظ تعليماته لأجهزة الوحدات المحلية بالتعاون مع الطب البيطري والطب الوقائي بمديرية الصحة برش المناطق المذكورة بالكامل، كما كلف بعمل حملات توعية للمواطنين لكيفية الوقاية من ظهورها، حيث تنتشر هذه الحشرة في الأماكن التي يتم فيها تربية الحيوانات وخاصة الكلاب.



وتتلخص أهم طرق الوقاية من حشرة القراد في التخلص من الحشائش، وأكوام الورق، والقمامة حول المنازل، وذلك لأن مثل هذه المناطق تعتبر بيئة مناسبة لظهور حشرة القراد كما يجب الحرص علي استعمال المبيدات الحشرية في المناطق التي من الممكن أن تختبئ بها حشرة القراد مثل الأسوار، والحظائر والحرص علي رعاية الحيوانات الأليفة والمحافظة علي نظافتها، ومراجعة الطبيب البيطري بشكل مستمر.



وتعتبر حشرة القراد من أخطر الحشرات، حيث أنها من الكائنات مفصلية الأرجل، وصغيرة الحجم، وتعود لصنف العنكبيات، لاحتوائها على ثماني أرجل، كما أنها تنتمي لفصيلة «اللوكسويد»، والتي تقسم للعديد من الأنواع، وهي موجودة بكثرة في أمريكا وأفريقيا، وتعيش من خلال امتصاص دماء الحيوانات، مما يؤدي لنقل العديد من الأمراض في البيئة التي تتواجد بها.



وينقل القراد العديد من الأمراض الخطيرة من شخص لآخر، وفي حالة امتصاص دم أي شخص فهي تتسبب في ضرر خطير وكبير له، ويتوجب عليه فورًا غسل مكان الجرح بسرعة والتوجه إلى أقرب مركز صحي، فحشرة القراد موجودة في الأماكن المخنفضة، وعادةً ما تلتصق بأجسام الحيوانات الأليفة؛ كالقطط، والكلاب، وتعتبر هي الناقل الأساسي، وأحيانًا تنتقل إلى جسم الإنسان عن طريق احتكاكه بتلك الحيوانات، من الأمراض المنقولة عبرها «الأمراض البكتيرية»، وتتمثل في الإصابة بداء اللايم، والإصابة بالحمى الراجعة، والحمى النمشية (التيفوس)، والإصابة بحمى الأرانب (داء التوليري)، وحمى الجبال الصخرية المبقعة، وداء إيرليخ، فضلًا عن أمراض فيروسية حمى كولورادو القرادية، والتهاب الدماغ، وحمى القرم النزفية، والكونغو.



أما الأمراض الطفيلية هي الإصابة بداء البابسيات، والمعاناة من السموم، والإصابة بشلل القراد، ويمكن الوقاية منها عن طريق الحرص على التخلص من العشب، وأكوام الورق، والعشب حول مساكن الأهالي، وذلك لأن مثل هذه المناطق تعتبر بيئة مناسبة تختفي فيها حشرة القراد.



ويجب على الأهالي في المحافظة، الحرص على استعمال المبيدات الحشرية في المناطق التي من الممكن أن تختبئ بها حشرة القراد؛ مثل: الجدران الاستنادية، الأسوار، والحظائر، والحرص على رعاية الحيوانات الأليفة والمحافظة على نظافتها، ولهذا يجب تجهيز الحيوانات بأطواق مضادة للقراد، ومراجعة الطبيب البيطري بشكل مستمر.



ويجب الحرص على إزالة حشرة القراد وذلك عن طريق تخفيف تمسكها بالجلد، مع عدم هرس الحشرة على الجلد قبل إزالتها، وفي حال بقيت الأذرع والفم على الجلد، فقد يستغرق العلاج عدة أسابيع متتالية، وهنا يجب الحرص على إمساكها بواسطة ملقاط، أو بقفازات، ثم سحبها مباشرةً ببط إلى الخارج مع الضغط المستمر، وبعدها التوجه مباشرة إلى الطبيب للحصول على العلاج المناسب، وعدم الإصابة بالمضاعفات الخطيرة.



ومن أعراض تلك الحشرة الموحشة؛ إحمرار شديد، حكة مستمرة، الشعور بألم شديد مكان اللدغة، والشعور بورم وطفح جلدي، وأيضًا الإحساس بضيق وصعوبة في التنفس وإسهال مستمر وتقيؤ، إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم واضطراب في عدد ضربات القلب، وألم في المفاصل، ومشاكل في الدم.



وقد شدد اللواء محافظ المنوفية علي جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير، كما وجه باستمرار ندوات التوعية والتثقيف للمواطنين في القري لتوعيتهم بطرق الوقاية والمكافحة اللازمة.