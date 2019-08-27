"بيت المسرح" يختتم مشاركاته بـ المهرجان القومي بـ "الطوق والأسورة" و"حدث في بلاد السعادة"

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان البيت الفني للمسرح يختتم مشاركاته بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال١٢ بعرضين هما "حدث في بلاد السعادة " من إنتاج فرقة المسرح الحديث في تمام الثامنة و النصف مساء على مسرح السلام بالقصر العيني ، و " الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في تمام السادسة مساء على مسرح الغد بالعجوزة ، حيث يُقدم العرضين غدا الأربعاء و بعد غد الخميس ٢٨،٢٩ أغسطس الجاري بالمجان.





وأعرب إسماعيل مختار عن سعادته بمشاركات البيت الفني للمسرح هذا العام و التي وصلت الى ١٢ عرض مسرحي، و هو العدد الأكبر من المشاركات للبيت الفني للمسرح في تاريخه ضمن مسابقات المهرجان الرسمية، و لعروض مؤلفة لمؤلفين مصريين، هذا بالاضافة الى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في مسابقات المحترفين من خلال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ، و هو إنجاز يفخر البيت الفني للمسرح بتحقيقه.





جدير بالذكر أن عرض "حدث في بلاد السعادة" من تأليف وليد يوسف ، بطولة مدحت تيخا ، علاء قوقة، حسن العدل، كمال عطية، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، انجي كمال، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، و مجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل ، تصميم استعراضات كريمة بدير ، تصميم أزياء مروة عوده ، تأليف موسيقي محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد،D mapping 3 رضا صلاح و من إخراج مازن الغرباوي.









أما عرض "الطوق والأسورة"، تدور أحداثه في صعيد مصر، إذ يصورالعرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.









على الجانب الآخر، افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسبق الافتتاح داخل المسرح توافد نجوم المسرح المصري ومبدعيه يشاهدون نماذج مسرحية من تراثنا المسرحي كالاراجوز وخيال الظل والحكواتي.









بدأحفل الافتتاح داخل المسرح بالسلام الوطني، ثم فتح الستار ليظهر ضيوف شرف الدورة الثانية عشر للمهرجان، وهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، المخرج الكبير جلال الشرقاوي، الفنان التشكيلي جمال العزبي، النجم محمود حمبدة، النجم عزت العلايلي.









كما ظهر النجم سمير صبري، والمخرج الكبير سمير سيف، النجم محيي إسماعيل، النجمة سهير المرشدي، المخرج المسرحي سيد فجل، الشاعر شوقي حجاب، الناقدة هدى وصفي.









بعدها قدم المخرج مناضل عنتر فقرة فنية بعنوان "الإستثنائي" بمشاركة ١٠ راقصين ثم صعدت الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة الحفل، على المسرح لتقديم حفل الافتتاح، وقدمت مدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار لإلقاء كلمته التي قال فيها : إن حشد المبدعين والمهتمين بالحركة المسرحية هو جهد تحرص عليه وزارة الثقافة، لتأصيل ملامح المسرح المصري.









بعدها صعدت الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، على خشبة المسرح وقالت: "المشهد رائع، وصورة حضارية ورسالة عظيمة للحب والسلام وافتتاح مشرف ومشهد مهم يجمع كل المبدعين"وبعدها أعلنت افتتاح الدورة الحالية، قائلة: "كل أمنياتي بالتوفيق والبداية قوية جدا".









بعدها صعد رؤساء وأعضاء لجان التحكيم الخمس على المسرح، ثم عرض فيلم تسجيلي عن النجم الكبير كرم مطاوع وكرم المهرجان بعدها عدد من رموز الفن، والعمل المسرحي، الراحلين وهم، الفنان محمد نجم وتسلم الجائزة ابن عمه و الفنان محمود الجندي وتسلم الجائزة ابنته مريم كما تم تكريم النجمة الراحلة محسنة توفيق، وتسلم الجائزة نجلها وائل والاستاذ فؤاد السيد وتسلم الجائزة ابنته.









ظهر المكرمون على خشبة المسرح، ابتداء بالنجم الكبير يوسف شعبان، الذي وجه كلمة شكر لمعالي وزيرة الثقافة والفنان أحمد عبدالعزيز، لمجهوداتهم في إنجاح هذه الدورة وبعدها تم تكريم الكاتب الكبير يسري الجندي، ثم تكريم الفنان عاصم البدوي، ثم الكاتب الكبير السيد حافظ، ثم مهندس الديكور عبد ربه عبد ربه، ثم النجم هالة فاخر، ثم الفنان الكبير لطفي لبيب، ثم المطرب الكبير علي الحجار، ثم المخرج محسن حلمي ثم النجمة سوسن بدر، ثم النجم الكبير توفيق عبدالحميد.









وفي ختام الحفل، صعد المطرب الكبير علي الحجار على خشبة المسرح ليقدم أغنية بعنوان " منورين يا مبدعين".